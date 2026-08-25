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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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122
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1 хв

Роберта Де Ніро папараці зазнімкували у компанії красуні у сукні з глибоким декольте

83-річний актор у супроводі своєї колеги відвідаі нью-йоркську прем’єру психологічного кримінального трилера Netflix «Шепотун».

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Мішель Монаган і Роберт Де Ніро

Мішель Монаган і Роберт Де Ніро / © Getty Images

Роберт Де Ніро та Мішель Монаган потрапили до об’єктивів фотографів біля кінотеатру Paris Theater у Нью-Йорку, де відбулася прем’єра нового фільму Netflix «Шепотун» (The Whisper Man), у якому вони зіграли.

Де Ніро був одягнений у сіре поло й штани, чорний піджак, які поєднав з чорними шкіряними туфлями. На обличчі у нього були оптичні окуляри у темній оправі.

Мішель Монаган і Роберт Де Ніро / © Getty Images

Мішель Монаган і Роберт Де Ніро / © Getty Images

Монаган з’явилася перед камерами у довгій чорній сукні на тонких бретельках. Головним акцентом вбрання стали контрастні світлі плісовані чашки ліфа та глибоке декольте. Взута вона була у босоніжки.

Свій вечірній образ Мішель доповнила невеликими сережками з камінням та каблучками. Її волосся було укладене м’якими хвилями, а в макіяжі візажисти підкреслили очі. Мішель мала чудовий настрій, широко усміхалася та тримала колегу під руку.

Адам Скотт, Мішель Монаган і Роберт Де Ніро / © Associated Press

Адам Скотт, Мішель Монаган і Роберт Де Ніро / © Associated Press

Нагадаємо, «Шепотун» — психологічний кримінальний трилер, знятий за мотивами однойменного роману-бестселера британського письменника Алекса Норта, опублікованого 2019 року.

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