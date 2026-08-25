Навіщо ми збираємо сувеніри: психологічний аспект

Навіщо ми збираємо сувеніри / © Associated Press

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У багатьох є своя маленька колекція спогадів. Хтось привозить із кожної подорожі листівку та складає їх у коробку, хтось не може пройти повз вінтажну платівку, а хтось збирає книжки, футбольні шарфи чи локальну кераміку. На перший погляд — звичайні речі, проте варто поглянути на них через роки, і вони раптом переносять нас у минуле, про це розповіло видання RTÉ

Секрет у тому, що предмети стають своєрідними «контейнерами» досвіду, стосунків і частин нашої особистості, які ми не хочемо втрачати. Одна листівка може символізувати свободу, інша — важливу людину чи особливу подорож. Тому колекціонування може бути не просто хобі, а способом підтримувати відчуття безперервності, ідентичності, комфорту та зв’язку з собою.

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Річ, яка вміє повертати спогади

Наші спогади зберігаються не лише як факти. Вони пов’язані з емоціями, запахами, звуками, дотиками та іншими тілесними відчуттями. Саме тому стара листівка, потертий квиток на літак або вінілова платівка можуть раптом викликати майже фізичне відчуття минулого.

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На відміну від фотографії у телефоні, фізичний предмет можна потримати у руках, відчути його текстуру, побачити потертості та недосконалості. Він не просто показує нам спогад, а стає його частиною.

Користь колекціонування

Тож, якщо за цим стоїть задоволення, зв’язок і особистий сенс, важлива не сама поведінка, а причина, яка за нею стоїть.

Якщо людина збирає щось із цікавості та радості, колекція може підтримувати її психологічне щастя. Якщо ж придбання речей продиктоване тривогою, порівнянням з іншими чи бажанням тимчасово заглушити неприємні емоції, варто замислитися, яку потребу насправді намагається задовольнити ця купівля.

Це дуже помітно в епоху трендових колекцій та популярних предметів, які можуть давати те саме відчуття комфорту, ностальгії й приналежності до спільноти. Отже, корисне запитання тут не лише «Що я збираю?», а й «Навіщо я це роблю?».

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Вініл / © Associated Press

Жодна річ не здатна остаточно замінити відчуття власної цілісності. Предмети можуть нагадувати нам, ким ми є, але не повинні ставати єдиним джерелом нашої ідентичності.

Повернення до колекціонування добре вписується у ширший тренд останніх років, адже дорослі знову відкривають для себе щоденники, плівкові фотоапарати, вініл, паперові книжки та інші аналогові захоплення.

І справа, здається, не лише у ностальгії. У світі, де ми постійно перемикаємося між екранами, повідомленнями та нескінченними стрічками, фізичні заняття повертають увагу до тіла та теперішнього моменту. Вони вимагають часу, терпіння, дотику та присутності.

Психотерапевтичні підходи, орієнтовані на зв’язок між тілом, емоціями та пережитим досвідом, також підкреслюють значення сенсорності. Наша нервова система формувалася через справжні відчуття, а не екрани, тому дотик до знайомої речі може заспокоювати й повертати відчуття стабільності.

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