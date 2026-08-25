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Еліна Світоліна запалила синьо-жовте світло над Нью-Йорком: яскраві кадри з Емпайр-Стейт-Білдінг
Українська тенісистка стала спеціальною гостею символічної події у серці Нью-Йорка, де українські кольори знову побачили мільйони людей. Церемонія поєднала давню американську традицію та важливу для України дату.
Еліна Світоліна взяла участь у церемонії підсвічування хмарочоса Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку синьо-жовтими кольорами.
Подія відбулася у понеділок, 24 серпня, на честь 35-ї річниці незалежності України. Спортсменка з’явилася на публіці у елегантному білому костюмі з топом і спідницею, які доповнювали білі гостроносі мюлі. Макіяж Еліни був лаконічним, як і її зачіска з зібраним у хвіст волоссям, а цей образ тенісистка доповнила прикрасами на шиї і кількома браслетами на руках.
Будівля Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку є одним із найбільш упізнаваних символів міста, тому її освітлення кольорами певної країни фактично означає, що Нью-Йорк привертає увагу до події.
Започаткована традиція 1976 року. Тоді Сполучені Штати відзначали 200-річчя проголошення незалежності і хмарочос Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку отримав нову систему кольорового освітлення — вперше будівлю почали підсвічувати вночі червоним, білим і синім — кольорами американського прапора. Кольорове освітлення виявилося настільки популярним, що його почали використовувати не лише під час державних свят, а й для відзначення пам’ятних дат, культурних подій, благодійних ініціатив та спортивних досягнень. З часом технології освітлення вдосконалювалися і сьогодні сучасна LED-система дозволяє Емпайр-Стейт-Білдінг змінювати кольори та створювати складні світлові ефекти.