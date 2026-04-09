У косусі, топі з мереживом і рваних джинсах: стильна Еліна Світоліна відвідала прем’єру фільму про автоперегони

Тенісистка з’явилася на прем’єрі українського екшену.

Аліна Онопа
Еліна Світоліна стала гостею гучної прем’єри українського фільму про автоперегони «На драйві», яка відбулася у Палаці «Україна» у Києві.

Спортсменка продемонструвала на івенті стильний лук. На ній була чорна косуха, блакитний топ із білим мереживом і чорні широкі рвані джинси, оздоблені на краях дірок камінням.

Образ Світоліна доповнила світло-бежевими замшевими кедами з білими смужками і шнурівками та чорною стьобаною сумкою від Chanel із ручками-ланцюжками.

Еліна зібрала волосся у пучок, зробила максимально натуральний макіяж і французький манікюр. У вухах у тенісистки були сережки з камінням, а на шиї — ланцюжок із кристалами.

Про фільм:

Стрічка «На драйві» розповідає про компанію друзів, яка у прифронтовому Харкові знаходить покинуті автомобілі у зачиненому через повномасштабну війну торговельному центрі. Молодь перетворює підземний паркінг на арену нелегальних перегонів. Те, що починається як розвага, поступово переростає у боротьбу за свободу, визнання і власну ідентичність.

Відсьогодні, 9 квітня, фільм у національному прокаті.

