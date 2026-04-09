- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 88
- Час на прочитання
- 1 хв
У сукні з пір’я та золотих туфлях: королева Максима відвідала ювілейний вечір
Королева Максима була вчора на ювілейному вечорі Королівської консерваторії в театрі «Амарі» в Гаазі.
Заснована 1826 року, Королівська консерваторія мистецтв у Гаазі святкує своє 200-річчя. І для ювілейного заходу королева підібрала для виходу коктейльну сукню.
Максима одягла улюблений бренд Natan. На ній була синя сукня міді з пір'ям на подолі і кількома смужками з шовку на талії, і взута в золоті туфлі-човники на підборах. В руках Максима тримала чорну хустку та маленький чорний клатч. А її образ доповнювали сережки з діамантами, діамантовий браслет, годинник на чорному шкіряному ремінці та червоний манікюр. Волосся вона зібрала в зачіску і зробила виразний макіяж очей.
Королівська консерваторія - найстаріша консерваторія в Нідерландах та частина Гаазького університету мистецтв. Протягом двохсот років консерваторія є місцем, де музиканти, танцюристи та композитори здобувають освіту та розвивають свій художній талант. Тут студенти та учні з Нідерландів та з-за кордону здобувають освіту найвищого рівня в галузі музики та танцю.
Днем раніше королева відвідала громадський центр в Амстердамі, де з'явилася у спідниці зі штучної шкіри та відповідній блузці. Аутфіт також був від бренду Natan.