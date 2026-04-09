У жакеті з мереживними рукавами і глибоким вирізом: Ірина Федишин у гарному образі на кіноподії у Києві
Співачка з’явилася у столиці на прем’єрі українського екшену.
Ірина Федишин відвідала прем’єру українського повнометражного фільму про автоперегони «На драйві», яка відбулася у Палаці «Україна» у Києві.
Співачка з’явилася на заході у гарному аутфіті. На ній був чорний костюм, який складався зі штанів-кльош і приталеного жакета з мереживними рукавами, глибоким V-подібним вирізом, оздобленим мереживом, й одним ґудзиком із камінням. Вбрання вона доповнила чорними туфлями з гострими металевими носками.
Образ Ірина доповнила зачіскою з локонами, ніжним макіяжем і молочним манікюром.
Про фільм:
Стрічка «На драйві» розповідає про компанію друзів, яка у прифронтовому Харкові знаходить покинуті автомобілі у зачиненому через повномасштабну війну торговельному центрі. Молодь перетворює підземний паркінг на арену нелегальних перегонів. Те, що починається як розвага, поступово переростає у боротьбу за свободу, визнання і власну ідентичність.
Відсьогодні, 9 квітня, фільм у національному прокаті.