Шоу-бізнес
20
1 хв

У жакеті з мереживними рукавами і глибоким вирізом: Ірина Федишин у гарному образі на кіноподії у Києві

Співачка з’явилася у столиці на прем’єрі українського екшену.

Автор публікації
Аліна Онопа
Ірина Федишин відвідала прем’єру українського повнометражного фільму про автоперегони «На драйві», яка відбулася у Палаці «Україна» у Києві.

Співачка з’явилася на заході у гарному аутфіті. На ній був чорний костюм, який складався зі штанів-кльош і приталеного жакета з мереживними рукавами, глибоким V-подібним вирізом, оздобленим мереживом, й одним ґудзиком із камінням. Вбрання вона доповнила чорними туфлями з гострими металевими носками.

Образ Ірина доповнила зачіскою з локонами, ніжним макіяжем і молочним манікюром.

Про фільм:

Стрічка «На драйві» розповідає про компанію друзів, яка у прифронтовому Харкові знаходить покинуті автомобілі у зачиненому через повномасштабну війну торговельному центрі. Молодь перетворює підземний паркінг на арену нелегальних перегонів. Те, що починається як розвага, поступово переростає у боротьбу за свободу, визнання і власну ідентичність.

Відсьогодні, 9 квітня, фільм у національному прокаті.

