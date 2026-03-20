В екстравагантному костюмі і з сумкою з пір’ям: ефектна Анна Саліванчук на прем’єрі фільму

Реклама

Анна Саліванчук відвідала гала-прем’єру українського фільму «Бачу тебе», у якому знялася.

На івенті вона з’явилася в ефектному образі. На ній був екстравагантний сірий костюм, який складався зі спідниці міді з розрізом і кроптопа на бретельках і з білою підкладкою та рюшами. На талії у неї був тонкий пояс-бретелька.

Аутфіт Анна доповнила білими шкіряними рукавичками, туфлями з гострими носками кольору металік, а також білою сумочкою, оздобленою білим пір’ям. У неї була елегантна зачіска, макіяж смокі-айс і прикраси з мережива. Акторка мала красивий та стрункий вигляд.

Реклама

Про фільм:

За сюжетом стрічки одне дивне селфі запускає несподівані події для українського військового Матвія: в телефоні він бачить красиву блогерку Вероніку. Його онлайн-спостереження перетворюються на закоханість, а раптова втрата зв’язку підштовхує чоловіка на пошуки її в реальному світі. Вийшло кумедно, зворушливо та романтично. Щоб знайти справжнє кохання, інколи достатньо лише одного збою.

Головні ролі у фільмі зіграли Олексій Яровенко, Ксенія Мішина, Анна Саліванчук та Андрій Федінчик. Через їхні персонажі стрічка порушує тему психологічної адаптації, глибоких внутрішніх трансформацій і пошуку нової опори після травматичних подій.

У національний прокат фільм «Бачу тебе» виходить 26 березня.