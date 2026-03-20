ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
1 хв

В екстравагантному костюмі і з сумкою з пір’ям: ефектна Анна Саліванчук на прем’єрі фільму

Акторка у стильному вбранні продемонструвала струнку фігуру.

Автор публікації
Аліна Онопа
Анна Саліванчук відвідала гала-прем’єру українського фільму «Бачу тебе», у якому знялася.

На івенті вона з’явилася в ефектному образі. На ній був екстравагантний сірий костюм, який складався зі спідниці міді з розрізом і кроптопа на бретельках і з білою підкладкою та рюшами. На талії у неї був тонкий пояс-бретелька.

Аутфіт Анна доповнила білими шкіряними рукавичками, туфлями з гострими носками кольору металік, а також білою сумочкою, оздобленою білим пір’ям. У неї була елегантна зачіска, макіяж смокі-айс і прикраси з мережива. Акторка мала красивий та стрункий вигляд.

Про фільм:

За сюжетом стрічки одне дивне селфі запускає несподівані події для українського військового Матвія: в телефоні він бачить красиву блогерку Вероніку. Його онлайн-спостереження перетворюються на закоханість, а раптова втрата зв’язку підштовхує чоловіка на пошуки її в реальному світі. Вийшло кумедно, зворушливо та романтично. Щоб знайти справжнє кохання, інколи достатньо лише одного збою.

Головні ролі у фільмі зіграли Олексій Яровенко, Ксенія Мішина, Анна Саліванчук та Андрій Федінчик. Через їхні персонажі стрічка порушує тему психологічної адаптації, глибоких внутрішніх трансформацій і пошуку нової опори після травматичних подій.

У національний прокат фільм «Бачу тебе» виходить 26 березня.

Дата публікації
Кількість переглядів
78
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie