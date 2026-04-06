Шахтар — АЗ Алкмар: букмекери зробили прогноз на матч 1/4 фіналу Ліги конференцій

Аналітики вважають "гірників" фаворитами першого поєдинку з нідерландським клубом.

Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 9 квітня, донецький "Шахтар" позмагається з нідерландським "АЗ Алкмаром" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для українського клубу поєдинок відбудеться на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — "АЗ Алкмар".

Прогноз букмекерів на матч Шахтар — АЗ Алкмар

Букмекери вважають незначним фаворитом прийдешнього матчу "Шахтар". На перемогу підопічних Арди Турана можна поставити з коефіцієнтом 2,45. Нічия — 3,40. Виграш нідерландського клубу — 2,80.

Водночас у двоматчевій дуелі аналітики віддають перевагу "АЗ Алкмару", вихід якого до півфіналу оцінений коефіцієнтом 1,68. Підсумковий успіх "гірників" — 2,05.

Матч-відповідь між "АЗ Алкмаром" і "Шахтарем" відбудеться у четвер, 16 квітня, на стадіоні "АФАС" в місті Алкмар у Нідерландах. Початок зустрічі — о 19:45 за київським часом.

Переможець пари "Шахтар" — "АЗ Алкмар" у півфіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "Крістал Пелас" (Англія) — "Фіорентина" (Італія).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).

