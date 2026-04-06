Мірча Луческу перебуває в критичному стані у реанімації: що відомо

Мірча Луческу / © ФК Динамо Київ

Реклама

Стали відомі нові подробиці стану здоров'я видатного румунського тренера Мірчі Луческу, який наприкінці березня був екстрено госпіталізований.

За інформацією порталу GSP, станом на 9:30 ранку 6 квітня ситуація з 80-річним фахівцем за ніч не змінилася.

Луческу досі перебуває в реанімації. Його стан стабільний, але й надалі тяжкий. Він перебуває у комі, а його життя підтримується за допомогою апаратів.

Реклама

5 квітня заяву про стан Луческу також зробив міністр охорони здоров'я Румунії Александру Рогобете.

"Він перебуває у відділенні інтенсивної терапії, у критичному стані, його медичні показники погіршилися за останні 24−48 годин. Він отримує допомогу в реанімації. Мені складно робити прогнози чи висловлювати припущення щодо медичного прогнозу", — цитує Рогобете News.ro.

Син 80-річного тренера Резван Луческу, який очолює грецький ПАОК, прокоментував стан свого батька.

"Це важка ситуація, тому прошу всіх поважати цей момент. Медичний персонал надає усю необхідну інформацію через офіційні комунікації", — зазначив Резван.

Реклама

Турецькі ЗМІ поширили новину про те, що минулої ночі в Луческу було констатовано смерть мозку, однак офіційно ця інформація не підтвердилася.

Журналісти GSP також не підтвердили це. Вони оприлюднили дані від лікарів про те, що Луческу 3 квітня переніс гострий інфаркт, а після погіршення стану його перевели до реанімації.

Нагадаємо, Мірчу госпіталізували 29 березня, він знепритомнів під час технічної наради перед ранковим тренуванням збірної Румунії за кілька днів до товариського матчу зі Словаччиною. Після надання медиками першої допомоги його доправили до однієї з лікарень Бухареста.

Повідомлялося, що тренеру встановлять дефібрилятор для регулювання ритму серцебиття.

Реклама

26 березня збірна Румунії під керівництвом Луческу в півфіналі плейоф відбору до чемпіонату світу-2026 програла Туреччині (0:1), втративши шанси потрапити на Мундіаль.

2 квітня було оголошено, що Луческу залишив посаду головного тренера збірної Румунії.

5 квітня повідомлялося, що стан здоров'я Луческу погіршився. Мірчу терміново перевели до відділення інтенсивної терапії.

Румунський журналіст Емануель Рошу також повідомив, що Луческу ввели у стан штучної коми.

Реклама

Мірча вдруге в кар'єрі очолив збірну Румунії у серпні 2024 року. Вперше він тренував румунську національну команду на старті своєї тренерської кар'єри — від 1981 до 1986 року.

Попереднім місцем роботи Луческу було київське "Динамо", яке він очолював від літа 2020 до листопада 2023 року. Вже дебютного сезону Мірча виграв з киянами чемпіонат і Кубок України, а також вивів команду до групового раунду Ліги чемпіонів.

Від 2004 до 2016 року Луческу був головним тренером донецького "Шахтаря". Із "гірниками" румун виграв 22 трофеї: 8 разів ставав переможцем чемпіонату України, шість — національного кубка, сім — Суперкубка України, а в сезоні-2008/09 завоював Кубок УЄФА.