Реал Мадрид — Баварія: де дивитися і прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Реал" Мадрид — "Баварія" / © Associated Press

Реклама

У вівторок, 7 квітня, мадридський "Реал" прийме мюнхенську "Баварію" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

"Реал" закінчив основний раунд найпрестижнішого єврокубка на 9-му місці, потрапивши до стикових матчів плейоф, де пройшов португальську "Бенфіку" (1:0, 2:1). В 1/8 фіналу іспанський гранд переміг англійський "Манчестер Сіті" (3:0, 2:1).

Реклама

"Баварія" фінішувала на другій позиції в основному етапі Ліги чемпіонів, напряму вийшовши до 1/8 фіналу, де розгромила італійську "Аталанту" (6:1, 4:1).

Де дивитися матч Реал Мадрид — Баварія

В Україні поєдинок "Реал" Мадрид — "Баварія" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогноз букмекерів на матч Реал Мадрид — Баварія

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають "Баварію". На перемогу підопічних Венсана Компані можна поставити з коефіцієнтом 2,16. Нічия — 3,80. Виграш "вершкових" — 3,00.

Реклама

На вихід німецького клубу до півфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,41. Підсумковий успіх підопічних Альваро Арбелоа, за яких виступає український воротар Андрій Лунін, оцінений коефіцієнтом 2,70.

Матч-відповідь між "Баварією" та "Реалом" відбудеться у середу, 15 квітня, на "Альянц Арені" в Мюнхені. Початок — о 22:00 за київським часом.

Переможець пари "Реал" Мадрид — "Баварія" у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння ПСЖ (Франція) — "Ліверпуль" (Англія).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.