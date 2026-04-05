ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
2050
Час на прочитання
2 хв

Реал Мадрид — Баварія: де дивитися і прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Поєдинок відбудеться 7 квітня на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Реал" Мадрид — "Баварія"

"Реал" Мадрид — "Баварія" / © Associated Press

У вівторок, 7 квітня, мадридський "Реал" прийме мюнхенську "Баварію" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

"Реал" закінчив основний раунд найпрестижнішого єврокубка на 9-му місці, потрапивши до стикових матчів плейоф, де пройшов португальську "Бенфіку" (1:0, 2:1). В 1/8 фіналу іспанський гранд переміг англійський "Манчестер Сіті" (3:0, 2:1).

"Баварія" фінішувала на другій позиції в основному етапі Ліги чемпіонів, напряму вийшовши до 1/8 фіналу, де розгромила італійську "Аталанту" (6:1, 4:1).

Де дивитися матч Реал Мадрид — Баварія

В Україні поєдинок "Реал" Мадрид — "Баварія" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Реал" Мадрид — "Баварія".

Прогноз букмекерів на матч Реал Мадрид — Баварія

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають "Баварію". На перемогу підопічних Венсана Компані можна поставити з коефіцієнтом 2,16. Нічия — 3,80. Виграш "вершкових" — 3,00.

На вихід німецького клубу до півфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,41. Підсумковий успіх підопічних Альваро Арбелоа, за яких виступає український воротар Андрій Лунін, оцінений коефіцієнтом 2,70.

Матч-відповідь між "Баварією" та "Реалом" відбудеться у середу, 15 квітня, на "Альянц Арені" в Мюнхені. Початок — о 22:00 за київським часом.

Переможець пари "Реал" Мадрид — "Баварія" у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння ПСЖ (Франція) — "Ліверпуль" (Англія).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

Дата публікації
Кількість переглядів
2050
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie