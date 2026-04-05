Ла Ліга: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 30-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 3 до 6 квітня відбудуться матчі 30-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.
Він розпочався у п'ятницю, 3 квітня, грою між "Райо Вальєкано" та "Ельче".
У суботу, 4 квітня, мадридський "Реал" з українським голкіпером Андрієм Луніним у ролі капітана команди сенсаційно програв "Мальорці", а в центральному поєдинку туру "Барселона" у більшості дотисла мадридський "Атлетіко".
У неділю, 5 квітня, "Хетафе" здобув перемогу над "Атлетиком" Більбао.
Закінчиться тур у понеділок, 6 квітня: "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців — півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов — прийме "Вільярреал".
Розклад і результати матчів 30-го туру Ла Ліги
П'ятниця, 3 квітня
22:00 "Райо Вальєкано" — "Ельче" — 1:0
Субота, 4 квітня
15:00 "Реал Сосьєдад" — "Леванте" — 2:0
17:15 "Мальорка" — "Реал" Мадрид — 2:1
19:30 "Бетіс" — "Еспаньйол" — 0:0
22:00 "Атлетіко" — "Барселона" — 1:2
Неділя, 5 квітня
15:00 "Хетафе" — "Атлетик" — 2:0
17:15 "Валенсія" — "Сельта" — 2:3
19:30 "Реал Ов'єдо" — "Севілья"
22:00 "Алавес" — "Осасуна"
Понеділок, 6 квітня
22:00 "Жирона" — "Вільярреал"
Таблиця Ла Ліги після 29-го туру
Раніше повідомлялося, що президент Федерації футболу Італії пішов у відставку після невиходу збірної на ЧС-2026.
Також ми розповідали, що Мірча Луческу залишив посаду головного тренера збірної Румунії.