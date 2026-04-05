Ла Ліга: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 30-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Атлетіко" — "Барселона"

"Атлетіко" — "Барселона" / © Associated Press

Від 3 до 6 квітня відбудуться матчі 30-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Він розпочався у п'ятницю, 3 квітня, грою між "Райо Вальєкано" та "Ельче".

У суботу, 4 квітня, мадридський "Реал" з українським голкіпером Андрієм Луніним у ролі капітана команди сенсаційно програв "Мальорці", а в центральному поєдинку туру "Барселона" у більшості дотисла мадридський "Атлетіко".

У неділю, 5 квітня, "Хетафе" здобув перемогу над "Атлетиком" Більбао.

Закінчиться тур у понеділок, 6 квітня: "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців — півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов — прийме "Вільярреал".

Розклад і результати матчів 30-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 3 квітня

22:00 "Райо Вальєкано" — "Ельче" — 1:0

Субота, 4 квітня

15:00 "Реал Сосьєдад" — "Леванте" — 2:0

17:15 "Мальорка" — "Реал" Мадрид — 2:1

19:30 "Бетіс" — "Еспаньйол" — 0:0

22:00 "Атлетіко" — "Барселона" — 1:2

Неділя, 5 квітня

15:00 "Хетафе" — "Атлетик" — 2:0

17:15 "Валенсія" — "Сельта" — 2:3

19:30 "Реал Ов'єдо" — "Севілья"

22:00 "Алавес" — "Осасуна"

Понеділок, 6 квітня

22:00 "Жирона" — "Вільярреал"

Таблиця Ла Ліги після 29-го туру

Таблиця Ла Ліги після 29-го туру / x.com/LaLiga

Раніше повідомлялося, що президент Федерації футболу Італії пішов у відставку після невиходу збірної на ЧС-2026.

Також ми розповідали, що Мірча Луческу залишив посаду головного тренера збірної Румунії.

