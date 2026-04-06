Мирча Луческу находится в критическом состоянии в реанимации: что известно

Мирча Луческу / © ФК Динамо Киев

Стали известны новые подробности состояния здоровья выдающегося румынского тренера Мирчи Луческу, который в конце марта был экстренно госпитализирован.

По информации портала GSP, по состоянию на 9:30 утра 6 апреля ситуация с 80-летним специалистом за ночь не изменилась.

Луческу до сих пор находится в реанимации. Его состояние стабильное, но и дальше тяжелое. Он находится в коме, а его жизнь поддерживается с помощью аппаратов.

5 апреля заявление о состоянии Луческу также сделал министр здравоохранения Румынии Александру Рогобете.

"Он находится в отделении интенсивной терапии, в критическом состоянии, его медицинские показатели ухудшились за последние 24-48 часов. Он получает помощь в реанимации. Мне сложно делать прогнозы или высказывать предположения о медицинском прогнозе", — цитирует Рогобете News.ro.

Сын 80-летнего тренера Рэзван Луческу, который возглавляет греческий ПАОК, прокомментировал состояние своего отца.

"Это трудная ситуация, поэтому прошу всех уважать этот момент. Медицинский персонал предоставляет всю необходимую информацию через официальные коммуникации", — отметил Рэзван.

Турецкие СМИ распространили новость о том, что прошлой ночью у Луческу была констатирована смерть мозга, однако официально эта информация не подтвердилась.

Журналисты GSP тоже не подтвердили это. Они обнародовали данные врачей о том, что Луческу 3 апреля перенес острый инфаркт, а после ухудшения состояния его перевели в реанимацию.

Напомним, Мирчу госпитализировали 29 марта, он потерял сознание во время технического совещания перед утренней тренировкой сборной Румынии за несколько дней до товарищеского матча со Словакией. После оказания медиками первой помощи его доставили в одну из больниц Бухареста.

Сообщалось, что тренеру установят дефибриллятор для регулирования ритма сердцебиения.

26 марта сборная Румынии под руководством Луческу в полуфинале плей-офф отбора к чемпионату мира-2026 проиграла Турции (0:1), потеряв шансы попасть на Мундиаль.

2 апреля было объявлено, что Луческу покинул пост главного тренера сборной Румынии.

5 апреля сообщалось, что состояние здоровья Луческу ухудшилось. Мирчу срочно перевели в отделение интенсивной терапии.

Румынский журналист Эммануэль Рошу также сообщил, что Луческу ввели в состояние искусственной комы.

Мирча во второй раз в карьере возглавил сборную Румынии в августе 2024 года. Впервые он тренировал румынскую национальную команду на старте своей тренерской карьеры — с 1981 по 1986 год.

Предыдущим местом работы Луческу было киевское "Динамо", которое он возглавлял с лета 2020 по ноябрь 2023 года. Уже в дебютном сезоне Мирча выиграл с киевлянами чемпионат и Кубок Украины, а также вывел команду в групповой раунд Лиги чемпионов.

С 2004 по 2016 год Луческу был главным тренером донецкого "Шахтера". С "горняками" румын выиграл 22 трофея: 8 раз становился победителем чемпионата Украины, шесть — национального кубка, семь — Суперкубка Украины, а в сезоне-2008/09 завоевал Кубок УЕФА.