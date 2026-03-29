Луческу знепритомнів та був екстрено госпіталізований: що відомо про його стан

Легендарному тренеру стало зле в розташуванні збірної Румунії.

Мірча Луческу / © Associated Press

Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу знепритомнів перед ранковим тренуванням команди напередодні товариського матчу зі Словаччиною, який відбудеться 31 березня.

Як повідомляє видання A Bola, 80-річному коучу стало зле під час технічної наради перед останнім тренуванням румунів до того, як команда повинна була вилетіти до Словаччини.

Медичний штаб збірної Румунії надав Луческу першу допомогу до прибуття двох груп екстреної допомоги. Він був екстрено госпіталізований.

Завдяки швидкій реакції медичного персоналу стан тренера вдалося стабілізувати. Джерела всередині румунської федерації повідомляють, що Мірча переніс серцевий напад.

Наразі Луческу перебуває в одній з лікарень Бухареста, де пройде ретельне обстеження. Збірна Румунії вирушить до Братислави без нього.

Нагадаємо, 26 березня збірна Румунії у півфіналі плейоф відбору до чемпіонату світу-2026 програла Туреччині (0:1), втративши шанси потрапити на Мундіаль.

Також ми розповідали , що Луческу став найстаршим тренером в історії футбольних збірних.

