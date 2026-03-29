Українка Петренко стала чемпіонкою світу з боксу за версією IBO

Українка Анастасія Петренко стала чемпіонкою світу з боксу за версією IBO у другій найлегшій вазі.

У ніч проти 29 березня вона у межах вечора боксу, який відбувся в бельгійському місті Ерсталь, здолала мексиканку Марію Соледад Варгас.

Поєдинок тривав усю дистанцію з 10 раундів. У підсумку 30-річна Петренко перемогла одноголосним рішенням суддів — 97:93, 96:94, 97:93.

Таким чином, Анастасія вперше в кар'єрі завоювала титул IBO. До цього вона була чемпіонкою України, а також володіла поясами WBC Francophone і WBC Ukraine.

Огляд бою Анастасія Петренко — Марія Соледад Варгас

Петренко — перша українська чемпіонка світу за версією однієї з основних організацій професійного боксу (IBO — п'ята у списку основних) від часів Аліни Шатернікової.

Після здобуття титулу Анастасія опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото з поясом, підписавши: "Ми — чемпіони світу".

Для Петренко ця перемога стала восьмою у восьми поєдинках на професійному рингу, з яких чотири вона здобула нокаутом.

