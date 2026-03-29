Украинка Петренко стала чемпионкой мира по боксу по версии IBO

Анастасия в титульном поединке единогласным решением судей победила мексиканку Марию Варгас.

Максим Приходько
Анастасия Петренко

Анастасия Петренко / t.me/strong_life_petrenko

Украинка Анастасия Петренко стала чемпионкой мира по боксу по версии IBO во втором легчайшем весе.

В ночь на 29 марта она в рамках вечера бокса, который состоялся в бельгийском городе Эрсталь, одолела мексиканку Марию Соледад Варгас.

Поединок длился всю дистанцию из 10 раундов. В итоге 30-летняя Петренко победила единогласным решением судей — 97:93, 96:94, 97:93.

Таким образом, Анастасия впервые в карьере завоевала титул IBO. До этого она была чемпионкой Украины, а также владела поясами WBC Francophone и WBC Ukraine.

Обзор боя Анастасия Петренко — Мария Соледад Варгас

Полную версию боя смотрите на MEGOGO.

Петренко — первая украинская чемпионка мира по версии одной из основных организаций профессионального бокса (IBO — пятая в списке основных) со времен Алины Шатерниковой.

После завоевания титула Анастасия опубликовала на своей странице в Instagram фото с поясом, подписав: "Мы — чемпионы мира".

Для Петренко эта победа стала восьмой в восьми поединках на профессиональном ринге, из которых четыре она одержала нокаутом.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион украинец Александр Хижняк в первом раунде нокаутировал колумбийца Вильмера Барона в своем дебютном поединке на профессиональном ринге.

Также мы рассказывали, что украинский чемпион IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе Даниэль Лапин в первом раунде нокаутировал латвийца Кристапса Бульмейстера в главном бою вечера бокса Усика.

Следующая публикация

