Курс валют на неділю, 29 березня: скільки коштують долар, євро і злотий
Зауважимо, у неділю використовують курси останнього робочого дня тижня — п’ятниці.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на неділю, 29 березня. Перед вихідними долар додав 1 коп. Євро зменшився на 24 коп. Злотий втратив у ціні 6 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 43,88 грн
Курс євро
1 євро — 50,61 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,84 грн
Як повідомлялося, НБУ встановив курс валют на 30 березня. У понеділок іноземна валюта зменшиться у ціні. Зокрема, долар втратить 4 копійки.