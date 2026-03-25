Як отримати кешбек на пальне

Українці можуть отримувати кешбек за купівлю пального на автозаправках (АЗС), які долучилися до державної програми «Національний кешбек».

Сайт ТСН.ua розповідає, як отримати кешбек на пальне, яка максимальна сума виплат та що для цього потрібно зробити.

Як отримати кешбек на пальне: покрокова інструкція

Щоб отримувати повернення коштів, потрібно виконати кілька простих кроків:

Заправити автомобіль на АЗС, яка бере участь у програмі. Оплатити пальне банківською карткою, підключеною до «Національного кешбеку». Отримати нарахування — вони відобразяться у застосунку «Дія» наступного дня після купівлі.

Кешбек нараховується лише під час безготівкової оплати безпосередньо на автозаправці. Якщо пальне купити наперед через мобільний застосунок або паливний рахунок, виплата не передбачена.

Який розмір кешбеку на пальне

Сума повернення залежить від типу пального:

15% — на дизельне пальне

10% — на бензин

5% — на автогаз

Максимальний кешбек на пальне становить до 1000 грн на людину на місяць. Водночас загальний ліміт у межах програми «Національний кешбек» залишається незмінним — до 3000 грн на місяць.

Де можна отримати кешбек

У програмі вже беруть участь майже 20 мереж автозаправних станцій, серед яких:

UKRNAFTA

WOG

OKKO

UPG

БРСМ-Нафта

SOCAR

Кількість учасників поступово збільшуватиметься.

Як підключитися до програми

Якщо ви ще не користуєтесь «Національним кешбеком», підключитися можна за кілька хвилин:

Відкрити картку для виплат у банку-партнері Надати банку дозвіл на передавання інформації про транзакції Встановити або оновити застосунок «Дія» У розділі «Сервіси» обрати картку «Національний кешбек» і підв’язати її для отримання виплат.

Після цього потрібно просто розраховуватися підключеною карткою — кешбек нараховуватиметься автоматично.

Коли надходять виплати

Нарахований кешбек відображається у застосунку «Дія». Виплата здійснюється до кінця наступного місяця після купівлі.

Наприклад, кошти за купівлю у березні надійдуть до кінця квітня.

На що можна витратити кешбек

Отримані кошти можна використати на:

оплату комунальних послуг

продукти харчування українського виробництва

ліки та медичні засоби

книжки

поштові послуги

донати на підтримку Збройних сил України

Скільки діятиме програма

Програма «Національний кешбек» є тимчасовою та діятиме до 1 травня 2026 року.

Раніше ми розповідали, чому цінники на АЗС не підуть донизу найближчим часом.