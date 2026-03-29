"Тоттенхэм" уволил главного тренера после всего 43 дней на посту

"Шпоры" расторгли контракт с Игорем Тудором.

Английский "Тоттенхэм" объявил об увольнении главного тренера команды Игоря Тудора.

Контракт между "шпорами" и хорватским специалистом был разорван по обоюдному согласию сторон, сообщила пресс-служба лондонского клуба.

Вместе с Тудором тренерский штаб "шпор" покинули тренер вратарей Томислав Рогич и тренер по физической подготовке Риккардо Рагначчи.

Кто станет новым наставником лондонцев, пока неизвестно.

Тудор возглавил "Тоттенхэм" 14 февраля этого года, заменив Томаса Франка, и провел на посту всего 43 дня.

Под руководством Тудора "шпоры" провели семь поединков: одна победа, одна ничья и пять поражений.

В настоящее время "Тоттенхэм" близок к вылету из АПЛ. Команда занимает лишь 17-е место, набрав 30 очков за 31 тур.

