ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
165
Час на прочитання
2 хв

Мірча Луческу став найстаршим тренером в історії футбольних збірних

Легендарний румунський коуч установив віковий рекорд.

Автор публікації
Максим Приходько
Мірча Луческу

Мірча Луческу / © Associated Press

Колишній керманич донецького "Шахтаря" і київського "Динамо" Мірча Луческу став найстаршим тренером в історії національних збірних з футболу.

На півфінальний матч плейоф європейської кваліфікації до чемпіонату світу-2026 проти Туреччини він вивів збірну Румунії у віці 80 років та 7 місяців.

Попереднє досягнення належало Алану Тейлору, який 2023 роцу у віці 80 років та 6 місяців очолював збірну Островів Кука.

Зазначимо, що матч завершився поразкою румунів з рахунком 0:1. У фіналі плейоф турки 31 березня поборються за путівку на Мундіаль з косоварами, які в півфіналі здолали Словаччину (4:3).

Найстарші тренери в історії футбольних збірних

1. Мірча Луческу (2026) — Румунія, 80 років та 7 місяців

2. Алан Тейлор (2023) — Острови Кука, 80 років та 6 місяців

3. Отто Пфістер (2018) — Афганістан, 80 років та 4 місяці

4. Роке Масполі (1997) — Уругвай, 80 років та 1 місяць

5. Франсішку Філью (2020) — Маврикій, 79 років та 2 місяці

Чинний контракт Луческу зі збірною Румунії розрахований до завершення ЧС-2026. Оскільки румуни не змогли потрапити на Мундіаль, то Луческу, найімовірніше, провів останній матч на чолі збірної.

Нагадаємо, у серпні 2024 року Мірча вдруге в кар'єрі очолив збірну Румунії. Вперше він тренував румунську національну команду на старті своєї тренерської кар'єри — від 1981 до 1986 року.

Попереднім місцем роботи Луческу було київське "Динамо", яке він очолював від літа 2020 до листопада 2023 року. Вже дебютного сезону Мірча виграв з киянами чемпіонат і Кубок України, а також вивів команду до групового раунду Ліги чемпіонів.

Від 2004 до 2016 року Луческу був головним тренером донецького "Шахтаря". Із "гірниками" румун виграв 22 трофеї: 8 разів ставав переможцем чемпіонату України, шість — національного кубка, сім — Суперкубка України, а в сезоні-2008/09 завоював Кубок УЄФА.

Раніше повідомлялося, що збірна України програла Швеції та не вийшла на ЧС-2026.

Також ми розповідали, що головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував поразку від Швеції та невихід на ЧС-2026.

Дата публікації
Кількість переглядів
165
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie