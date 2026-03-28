Мірча Луческу став найстаршим тренером в історії футбольних збірних

Мірча Луческу / © Associated Press

Колишній керманич донецького "Шахтаря" і київського "Динамо" Мірча Луческу став найстаршим тренером в історії національних збірних з футболу.

На півфінальний матч плейоф європейської кваліфікації до чемпіонату світу-2026 проти Туреччини він вивів збірну Румунії у віці 80 років та 7 місяців.

Попереднє досягнення належало Алану Тейлору, який 2023 роцу у віці 80 років та 6 місяців очолював збірну Островів Кука.

Зазначимо, що матч завершився поразкою румунів з рахунком 0:1. У фіналі плейоф турки 31 березня поборються за путівку на Мундіаль з косоварами, які в півфіналі здолали Словаччину (4:3).

Найстарші тренери в історії футбольних збірних

1. Мірча Луческу (2026) — Румунія, 80 років та 7 місяців

2. Алан Тейлор (2023) — Острови Кука, 80 років та 6 місяців

3. Отто Пфістер (2018) — Афганістан, 80 років та 4 місяці

4. Роке Масполі (1997) — Уругвай, 80 років та 1 місяць

5. Франсішку Філью (2020) — Маврикій, 79 років та 2 місяці

Чинний контракт Луческу зі збірною Румунії розрахований до завершення ЧС-2026. Оскільки румуни не змогли потрапити на Мундіаль, то Луческу, найімовірніше, провів останній матч на чолі збірної.

Нагадаємо, у серпні 2024 року Мірча вдруге в кар'єрі очолив збірну Румунії. Вперше він тренував румунську національну команду на старті своєї тренерської кар'єри — від 1981 до 1986 року.

Попереднім місцем роботи Луческу було київське "Динамо", яке він очолював від літа 2020 до листопада 2023 року. Вже дебютного сезону Мірча виграв з киянами чемпіонат і Кубок України, а також вивів команду до групового раунду Ліги чемпіонів.

Від 2004 до 2016 року Луческу був головним тренером донецького "Шахтаря". Із "гірниками" румун виграв 22 трофеї: 8 разів ставав переможцем чемпіонату України, шість — національного кубка, сім — Суперкубка України, а в сезоні-2008/09 завоював Кубок УЄФА.

