Ребров прокоментував поразку збірної України від Швеції та невихід на ЧС-2026

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував поразку від Швеції у півфінальному матчі плейоф європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

Поєдинок на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія завершився поразкою української збірної з рахунком 1:3 .

На хет-трик Віктора Дьокереша наша команда зуміла відповісти лише голом Матвія Пономаренка в компенсований до другого тайму час.

"На жаль, ми програли, припустилися багатьох помилок. Дуже важко, коли ти пропускаєш на четвертій хвилині. Вважаю, що ми програли сильній збірній, вони організовано оборонялися. На жаль, ми не використали свої моменти. Зараз важко сказати, що окрім індивідуальних помилок спричинило поразку.

Чому не вийшло нічого попереду? Бо Швеція дуже компактно оборонялася, вони змінили схему гри, грали з трьома центральними захисниками. Було дуже важко вскривати цю оборону. Вони атакували невеликою групою гравців, але в обороні все було дуже щільно.

Ми перепрошуємо перед фанами. У хлопців було бажання перемогти, але це футбол, на жаль. Ми програли, але я вдячний хлопцям, вони відпрацювали на полі. Мої наступні плани — зіграти другу гру", — сказав Ребров у коментарі MEGOGO.

Після поразки від шведів збірна України 31 березня проведе товариський поєдинок з Албанією, яка в іншому півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026 поступилася Польщі (1:2).

Своєю чергою, шведи та поляки 31 березня в очному протистоянні поборються за путівку на Мундіаль.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.