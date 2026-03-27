Забарний відреагував на поразку збірної України від Швеції у плейоф відбору до ЧС-2026

Ілля Забарний проти Віктора Дьокереша / © Associated Press

Захисник і капітан збірної України Ілля Забарний прокоментував поразку від Швеції (1:3) у півфінальному матчі плейоф європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

"Не знаю, чому програли, важко щось сказати. Це футбол, такі важкі моменти бувають. Нема чого багато казати, чогось не вийшло — не знаю, чого саме. Виділю один момент: Пономаренко вийшов і забив гол. Молодець, хай продовжує так далі.

Дякую вболівальникам, підтримали нас, прийшли. Хотілося подарувати інші емоції, але маємо те, що маємо. Ми — сильна нація, котра зможе вистояти все і буде рухатися далі", — сказав Забарний у коментарі MEGOGO.

Після поразки від шведів збірна України 31 березня проведе товариський поєдинок з Албанією, яка в іншому півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026 поступилася Польщі (1:2).

Своєю чергою, шведи та поляки 31 березня в очному протистоянні розіграють путівку на Мундіаль.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.