Ребров дав пресконференцію після поразки від Швеції у плейоф відбору на ЧС-2026

Сергій Ребров / © УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав пресконференцію після поразки від Швеції у півфінальному матчі плейоф європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

Поєдинок на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія завершився поразкою української збірної з рахунком 1:3 .

Відповіді Реброва на запитання журналістів після гри наводить офіційний сайт УАФ.

— Як ви оціните сьогоднішній результат та гру команди загалом?

— Це був складний та нервовий матч. Для того, щоб вигравати ігри такого рівня, кожен футболіст на полі повинен показувати свій максимум. На жаль, сьогодні ми цього не зробили. Ми припустилися помилок, які призвели до поразки, і я не можу сказати, що команда виклалася на всі 100%.

— Чому збірна пропускала м'ячі саме на початку кожного з таймів? Це проблема концентрації?

— Так, це був дуже прикрий фактор. Ми тактично готувалися грати щільно у власному штрафному майданчику, але пропустили швидкі голи. На такому рівні суперники миттєво карають за втрату концентрації. Це досвід, який ми маємо засвоїти.

— Які зміни ви намагалися внести в гру по ходу матчу, особливо у другому таймі?

— Ми робили заміни, щоб освіжити атаку та частіше доставляти м'яч до штрафного суперника. Проте Швеція грала з трьома центральними захисниками, і нашим нападникам було вкрай важко знайти вільний простір. Ми намагалися тиснути, але цього виявилося недостатньо.

— Збірна України зараз є однією з наймолодших у Європі. Чи вплинуло це на підсумковий результат?

— Безумовно, молодість має значення. Команді потрібно набиратися досвіду, а він здобувається саме в таких важких протистояннях. Незважаючи на поразку, у нас дуже хороші гравці, і цей матч стане для них важливим уроком на майбутнє.

Після поразки від шведів збірна України 31 березня проведе товариський поєдинок з Албанією, яка в іншому півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026 поступилася Польщі (1:2).

Своєю чергою, шведи та поляки 31 березня в очному протистоянні розіграють путівку на Мундіаль.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.