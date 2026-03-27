Андрій Шевченко відреагував на поразку збірної України від Швеції та невихід на ЧС-2026

Очільник УАФ розповів, коли будуть ухвалені рішення за підсумками виступу збірної України у кваліфікації на Мундіаль.

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко прокоментував поразку збірної України від Швеції у півфінальному матчі плейоф європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

Поєдинок на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія завершився поразкою команди Сергія Реброва з рахунком 1:3.

Відтак збірна України не змогла потрапити на прийдешній Мундіаль.

"Насамперед хочу подякувати вболівальникам за підтримку збірної України. Ми незадоволені результатом, адже завдання на цикл не виконано. Зараз збірній потрібно гідно зіграти другий матч, показати характер і силу духу. Після цієї товариської гри ми проведемо повний аналіз відбіркового циклу, поговоримо з головним тренером і ухвалимо рішення на користь майбутнього національної збірної", — цитує Шевченка офіційний сайт УАФ.

Після поразки від шведів збірна України 31 березня проведе товариський поєдинок з Албанією, яка в іншому півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026 поступилася Польщі (1:2).

Своєю чергою, шведи та поляки 31 березня в очному протистоянні розіграють путівку на Мундіаль.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

