Пономаренко прокоментував свій гол у дебютному матчі за збірну України проти Швеції

Матвій Пономаренко / © Associated Press

Форвард київського "Динамо" Матвій Пономаренко дав коментар після півфінального матчу плейоф європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року проти Швеції.

Поєдинок на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія завершився поразкою української збірної з рахунком 1:3 .

20-річний Пономаренко дебютував за збірну України, вийшовши на заміну в другому таймі. У компенсований час він забив свій перший гол за національну команду.

"Дебют? Добре, що забив. Намагався допомогти команді, але цей гол нічого не приніс, бо програли 1:3. Але для себе це приємно, що дебютував і забив гол. Ще є багато над чим працювати", — сказав Пономаренко у коментарі MEGOGO.

Після поразки від шведів збірна України 31 березня проведе товариський поєдинок з Албанією, яка в іншому півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026 поступилася Польщі (1:2).

Своєю чергою, шведи та поляки 31 березня в очному протистоянні розіграють путівку на Мундіаль.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.