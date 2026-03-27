ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
1 хв

Пономаренко прокоментував свій гол у дебютному матчі за збірну України проти Швеції

Матвій став автором єдиного голу української збірної у грі зі шведами.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Матвій Пономаренко

Матвій Пономаренко / © Associated Press

Форвард київського "Динамо" Матвій Пономаренко дав коментар після півфінального матчу плейоф європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року проти Швеції.

Поєдинок на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія завершився поразкою української збірної з рахунком 1:3.

20-річний Пономаренко дебютував за збірну України, вийшовши на заміну в другому таймі. У компенсований час він забив свій перший гол за національну команду.

"Дебют? Добре, що забив. Намагався допомогти команді, але цей гол нічого не приніс, бо програли 1:3. Але для себе це приємно, що дебютував і забив гол. Ще є багато над чим працювати", — сказав Пономаренко у коментарі MEGOGO.

Після поразки від шведів збірна України 31 березня проведе товариський поєдинок з Албанією, яка в іншому півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026 поступилася Польщі (1:2).

Своєю чергою, шведи та поляки 31 березня в очному протистоянні розіграють путівку на Мундіаль.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Дата публікації
Кількість переглядів
127
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie