Форварду збірної Швеції підкорилося неприємне для України історичне досягнення

Віктор Дьокереш

Форвард збірної Швеції Віктор Дьокереш установив унікальне досягнення у півфінальному матчі плейоф європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року проти України.

27-річний нападник лондонського "Арсенала" оформив хет-трик у ворота української збірної, чим допоміг шведами здобути перемогу з рахунком 3:1.

Дьокереш став першим футболістом в історії, якому вдалося забити три голи збірній України в одному матчі. До цього жоден гравець не відзначався більше двох разів у одному поєдинку проти "синьо-жовтих" (з урахуванням товариських ігор),

"Звичайно, це багато що означає для мене та команди. Ми вийшли до фіналу плейоф відбору і тепер матимемо великий матч проти Польщі. Це все, чого ми хотіли", — наводить слова Дьокереша після гри з Україною видання Fotbollskalanen.

Матч Швеція — Польща за путівку на Мундіаль відбудеться 31 березня.

Поляки у своєму півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026 здобули вольову перемогу над Албанією (2:1).

Своєю чергою, збірна України 31 березня проведе товариський поєдинок з албанцями.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.