Бондар пояснив поразку збірної України від Швеції у півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026

Валерій Бондар проти Віктора Дьокереша / © Associated Press

Центральний захисник збірної України Валерій Бондар прокоментував поразку від Швеції (1:3) у півфінальному матчі плейоф європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

"Треба розбирати, я ще не дивився моменти. Ми дуже легкі м'ячі пропускали, не повинні були пропускати легко, особливо в таких матчах. Дьокереш швидко зіграв під праву ногу. Я навіть не встиг його... Це рівень футболіста.

Тренер казав більше додати агресії саме в атаці. Щоб не один Ванат був у штрафному майданчику, щоб було більше гравців, більше нагнітати, більше туди давати передачі, щоб захисники помилялися — і вже у нас будуть моменти. Більше саме агресії повинно було бути в нас в завершальній стадії", — сказав Бондар в інтерв'ю YouTube-каналу Гливинський Pro Sport.

Після поразки від шведів збірна України 31 березня проведе товариський поєдинок з Албанією, яка в іншому півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026 поступилася Польщі (1:2).

Своєю чергою, шведи та поляки 31 березня в очному протистоянні розіграють путівку на Мундіаль.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

