Пономаренко прокомментировал свой гол в дебютном матче за сборную Украины против Швеции

Матвей Пономаренко / © Associated Press

Форвард киевского "Динамо" Матвей Пономаренко дал комментарий после полуфинального матча плей-офф европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года против Швеции.

Поединок на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия завершился поражением украинской сборной со счетом 1:3 .

20-летний Пономаренко дебютировал за сборную Украины, выйдя на замену во втором тайме. В компенсированное время он забил свой первый гол за национальную команду.

"Дебют? Хорошо, что забил. Пытался помочь команде, но этот гол ничего не принес, потому что проиграли 1:3. Но для себя это приятно, что дебютировал и забил гол. Еще есть над чем работать", — сказал Пономаренко в комментарии MEGOGO.

После поражения от шведов сборная Украины 31 марта проведет товарищеский поединок с Албанией, которая в другом полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026 уступила Польше (1:2).

В свою очередь, шведы и поляки 31 марта в очном противостоянии разыграют путевку на Мундиаль.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.