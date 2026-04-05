Стан здоров'я Луческу погіршився: з'явилася нова інформація з лікарні

Мірча Луческу / © ФК Шахтар

Стан здоров'я видатного румунського тренера Мірчі Луческу погіршився.

Про це вранці 5 квітня повідомили представники Університетської лікарні невідкладної допомоги Бухареста, пише GSP.

Луческу, який 3 квітня переніс гострий інфаркт міокарда, був терміново переведений до відділення інтенсивної терапії.

"Суботнього вечора у пацієнта повторилися серйозні аритмії, які своєчасно лікувала чергова кардіологічна бригада. У неділю вночі аритмії стали важкими і не реагували на лікування, що вимагало переведення до відділення інтенсивної терапії", — йдеться в офіційному повідомленні лікарні.

На лікарняному ліжку Луческу перебуває під постійним наглядом медиків. До лікарні прибули його дружина Нелі та внучка Марілу, дочка Резвана Луческу.

За повідомленнями лікарів, після інфаркту п'ятничного ранку Луческу було необхідно провести три реанімаційні процедури та встановити п'ятий стент для відновлення прохідності коронарних артерій. Додатково проводилася ангіографія для перевірки стану судин.

Медики закликали громадськість поважати приватність пацієнта та його родини й повідомлятимуть про зміни у стані здоров'я тренера за потреби.

Пізніше румунський журналіст Емануель Рошу повідомив, що Луческу ввели у стан штучної коми.

"Мірча Луческу був введений у штучну кому після чергової важкої аритмії. Він перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Молімося за нього", — написав Рошу в соцмережі X.

Нагадаємо, Луческу знепритомнів під час технічної наради перед ранковим тренуванням збірної Румунії за кілька днів до товариського матчу зі Словаччиною, який відбувся 31 березня. Після надання медиками першої допомоги його госпіталізували до однієї з лікарень Бухареста.

Повідомлялося, що тренеру встановлять дефібрилятор для регулювання ритму серцебиття.

2 квітня Луческу залишив посаду головного тренера збірної Румунії.

26 березня збірна Румунії у півфіналі плейоф відбору до чемпіонату світу-2026 програла Туреччині (0:1), втративши шанси потрапити на Мундіаль.

Також ми розповідали , що Луческу став найстаршим тренером в історії футбольних збірних.