Гості на прем’єрі фільму "Пілліон" з Александром Скарсгардом: Монро – у джинсах, Олена Філонова – у леопардовому капелюшку
В український прокат вийшла провокативна стрічка з Александром Скарсгардом і Гаррі Меллінгом у головних ролях.
У Києві, у кінотеатрі «Планета кіно» (РЦ Blockbuster) відбулася премʼєра нової квір-романтичної комедії «Пілліон». Це фільм про нетипові стосунки сором’язливого молодика Коліна (Гаррі Меллінг) із сексуальним мандрівним байкером Реєм (Александр Скарсгард), який віддає перевагу БДСМ і домінації.
Захід відвідали Монро та Олена Філонова, які продемонстрували стильні луки.
Монро постала у сірому жакеті оверсайз, чорній футболці з написом Lady Gaga Mayhem, джинсах і чорному взутті з металевими кільцями. Аутфіт вона доповнила бірюзовою сумочкою.
Олена Філонова позувала у світло-бежевому тренчі, чорному боді, чорних капрі і кремових туфлях із чорними гострими носками. Ефектним доповненням її образу стали леопардовий капелюшок і окуляри у черепаховій оправі.
Захід також відвідали учасниці реалітішоу «Холостяк» — Надін Головчук та Аліна Пухальська, ведучий В’ячеслав Соломка, актор Руслан Мірошніченко, співак Том Сода та інші.
Про фільм:
Дебютний фільм режисера і сценариста Гаррі Лайтона на Каннському кінофестивалі отримала приз у програмі «Особливий погляд» за найкращий сценарій. Стрічка також отримала 4 нагороди на BIFA (Кращий фільм, Кращі костюми, Кращий дебютний сценарій, Кращі грим та зачіски) і 1 на GOTHAM AWARDS (Кращий адаптований сценарій).
Назва фільму відсилає до сленгу байкерів: «пілліон» — це пасажир, що сидить на мотоциклі позаду водія, і в цій історії така позиція стає символом добровільної відмови від контролю.
Сюжет фільму знайомить нас із тихим одинаком Коліном (Гаррі Меллінг, відомий багатьом як Дадлі з «Гаррі Поттера»), чиє нудне життя змінюється після зустрічі з харизматичним лідером квір-байкерів Реєм (Александр Скарсгард), який любить БДСМ і домінації. Їхні стосунки відкривають для Коліна новий світ, який його водночас захоплює і змушує задуматися про ролі, в яких йому комфортно.
Відсьогодні, 26 березня, фільм «Пілліон» в українських кінотеатрах.