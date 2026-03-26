У Києві, у кінотеатрі «Планета кіно» (РЦ Blockbuster) відбулася премʼєра нової квір-романтичної комедії «Пілліон». Це фільм про нетипові стосунки сором’язливого молодика Коліна (Гаррі Меллінг) із сексуальним мандрівним байкером Реєм (Александр Скарсгард), який віддає перевагу БДСМ і домінації.

Захід відвідали Монро та Олена Філонова, які продемонстрували стильні луки.

Монро постала у сірому жакеті оверсайз, чорній футболці з написом Lady Gaga Mayhem, джинсах і чорному взутті з металевими кільцями. Аутфіт вона доповнила бірюзовою сумочкою.

Олена Філонова позувала у світло-бежевому тренчі, чорному боді, чорних капрі і кремових туфлях із чорними гострими носками. Ефектним доповненням її образу стали леопардовий капелюшок і окуляри у черепаховій оправі.

Захід також відвідали учасниці реалітішоу «Холостяк» — Надін Головчук та Аліна Пухальська, ведучий В’ячеслав Соломка, актор Руслан Мірошніченко, співак Том Сода та інші.

Про фільм:

Дебютний фільм режисера і сценариста Гаррі Лайтона на Каннському кінофестивалі отримала приз у програмі «Особливий погляд» за найкращий сценарій. Стрічка також отримала 4 нагороди на BIFA (Кращий фільм, Кращі костюми, Кращий дебютний сценарій, Кращі грим та зачіски) і 1 на GOTHAM AWARDS (Кращий адаптований сценарій).

Назва фільму відсилає до сленгу байкерів: «пілліон» — це пасажир, що сидить на мотоциклі позаду водія, і в цій історії така позиція стає символом добровільної відмови від контролю.

Сюжет фільму знайомить нас із тихим одинаком Коліном (Гаррі Меллінг, відомий багатьом як Дадлі з «Гаррі Поттера»), чиє нудне життя змінюється після зустрічі з харизматичним лідером квір-байкерів Реєм (Александр Скарсгард), який любить БДСМ і домінації. Їхні стосунки відкривають для Коліна новий світ, який його водночас захоплює і змушує задуматися про ролі, в яких йому комфортно.

Відсьогодні, 26 березня, фільм «Пілліон» в українських кінотеатрах.