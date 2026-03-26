Весілля Чарльза і Діани: що сказала королева Єлизавета II нареченій на балконі Букінгемського палацу

Весілля Чарльза та Діани / © Getty Images

Після церемонії вінчання у соборі Святого Павла новоспечені принц і принцеса Уельські вирушили до Букінгемського палацу, де вийшли на балкон палацу та започаткували традицію, яка триває на королівських весіллях до сьогодні.

Весілля Чарльза і Діани 1981 року / © Associated Press

На балконі Діана спілкувалася не лише зі своїм чоловіком Чарльзом, а й зі своєю свекрухою, королевою Єлизаветою II, яка, коли вони махали натовпу людей унизу, сказала Діані «подивитися» на всіх тих, хто «був там весь день», щоб побачити її, як повідомила виданню Daily Mail фахівчиння з читання по губах.

Поцілунок Чарльза і Діани на балконі Букінгемського палацу / © Associated Press

А інший фахівець із читання по губах сказав, що помітив, як принц Чарльз сказав Діані: «Ти маєш ідеальний вигляд». Після того, як вони забули поцілуватись біля вівтаря, Чарльз, мабуть, вирішив виправити цю помилку, продемонструвавши поцілунок на балконі палацу. Ця традиція зберігається серед королівських пар із того часу. Нагадаємо, принц Вільям та Кейт Міддлтон навіть двічі обмінялися поцілунками на балконі у день свого весілля 29 квітня 2011 року.

Весілля Кейт та Вільяма 2011 року / © Associated Press

Раніше ми розповідали, що стало причиною розлучення Чарльза та Діани 1996 року.