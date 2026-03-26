- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 234
- Час на прочитання
- 1 хв
Весілля Чарльза і Діани: що сказала королева Єлизавета II нареченій на балконі Букінгемського палацу
29 липня 1981 року 600 000 людей зібралися на вулицях Лондона, щоб побачити принца Чарльза та принцесу Діану в день їхнього весілля на балконі Букінгемського палацу.
Після церемонії вінчання у соборі Святого Павла новоспечені принц і принцеса Уельські вирушили до Букінгемського палацу, де вийшли на балкон палацу та започаткували традицію, яка триває на королівських весіллях до сьогодні.
На балконі Діана спілкувалася не лише зі своїм чоловіком Чарльзом, а й зі своєю свекрухою, королевою Єлизаветою II, яка, коли вони махали натовпу людей унизу, сказала Діані «подивитися» на всіх тих, хто «був там весь день», щоб побачити її, як повідомила виданню Daily Mail фахівчиння з читання по губах.
А інший фахівець із читання по губах сказав, що помітив, як принц Чарльз сказав Діані: «Ти маєш ідеальний вигляд». Після того, як вони забули поцілуватись біля вівтаря, Чарльз, мабуть, вирішив виправити цю помилку, продемонструвавши поцілунок на балконі палацу. Ця традиція зберігається серед королівських пар із того часу. Нагадаємо, принц Вільям та Кейт Міддлтон навіть двічі обмінялися поцілунками на балконі у день свого весілля 29 квітня 2011 року.
