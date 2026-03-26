Як допомагати батькам розібратися у цифровому світі

Смартфони, застосунки, онлайн-банкінг і штучний інтелект — сучасний світ стає дедалі цифровішим, але разом із цим зростає й новий тип турботи — технологічна.

Ще кілька років тому допомога з технікою зводилася до налаштування телевізора чи комп’ютера. Сьогодні ж цифрові інструменти стали важливою частиною базових щоденних дій, як от оплат рахунків, запису до лікаря, купівлі квитків або навіть використання знижок у магазинах. Видання The Washington Post пояснило, чому допомога батькам із гаджетами — вже не дрібниця, а повноцінна частина щоденного життя.

У цьому контексті виникає нове поняття — технологічна турбота. Це не разова допомога, а постійна підтримка, яка дозволяє старшим людям залишатися незалежними у цифровому світі.

Технологічна турбота — допомога людині у використанні цифрових інструментів, наприклад, онлайн-банкінгу, мобільних застосунків, електронних сервісів і цифрових платформ. Раніше це було епізодичне «поясни, як працює», але сьогодні — безперервний процес, без якого складно підтримувати повноцінне життя.

І стереотип про те, що старші люди «не хочуть користуватися технологіями», вже не працює. Після пандемії багато хто активно перейшов в онлайн, однак потреба у підтримці залишилася.

Складність технологій

Проблема не лише у складності, а у постійних змінах, як от регулярні оновлення, нові інтерфейси, зміни розташування кнопок і нові функції. Особливо це стосується сучасних рішень на базі штучного інтелекту, які можуть змінювати інтерфейс під користувача. З одного боку — це персоналізація, з іншого — «рухома мішень», до якої складно звикнути.

Фахівці називають це явище «innovation tax», або умовний «податок на інновації». Кожне оновлення змушує людину заново вчитися, перебудовувати звички та витрачати більше когнітивних ресурсів. І якщо для молодших користувачів це просто незручність, то для старших — реальне навантаження на пам’ять і увагу.

Реакція мозку на цифрові зміни

Щоб орієнтуватися у нових інтерфейсах, ми використовуємо так звану
здатність до гнучкого мислення, щоб розв’язувати нові задачі та адаптуватися. З віком ця здатність природно знижується, тому часті зміни інтерфейсу ускладнюють користування, знайомі дії стають «новими» та зростає відчуття розгубленості. Це не питання бажання, а саме роботи мозку.

Допомога з технологіями сьогодні вже не просто «один раз пояснити», це регулярна підтримка, пояснення після кожного оновлення та допомога у критичних ситуаціях.

Фактично, це нова форма турботи, яка стає такою ж важливою, як і традиційна допомога у побуті.

Що може змінити ситуацію

Експерти вважають, що майбутнє за рішеннями, які враховують не лише користувача, а й того, хто допомагає.

  • Інструменти з когнітивною доступністю. AI-помічники, які допомагають знайти потрібні функції, підказки у реальному часі та спрощені інтерфейси

  • Рішення для родичів і помічників. Спільний доступ до банківських сервісів, можливість залишати персоналізовані інструкції та гнучке налаштування доступу.

Важливо, що такі інструменти мають бути різними для різних ситуацій.

Світ рухається вперед і цифрові інструменти стають дедалі розумнішими. Але разом із цим зростає відповідальність зробити їх зрозумілими для всіх. Технологічна турбота — вже не виняток, а нова реальність і головне завдання майбутнього — не просто створювати інновації, а робити їх доступними, стабільними та людяними. Адже технології повинні не виснажувати, а допомагати зберігати незалежність і якість життя у будь-якому віці.

Наступна публікація

