Как помогать родителям разобраться в цифровом мире

Еще несколько лет назад помощь с техникой сводилась к настройке телевизора или компьютера. Сегодня же цифровые инструменты стали важной частью базовых ежедневных действий, таких как оплата счетов, запись к врачу, покупка билетов или даже использование скидок в магазинах. Издание The Washington Post объяснило, почему помощь родителям с гаджетами — уже не мелочь, а полноценная часть повседневной жизни.

В этом контексте возникает новое понятие — технологическая забота. Это не разовая помощь, а постоянная поддержка, которая позволяет старшим людям оставаться независимыми в цифровом мире.

Технологическая забота — помощь человеку в использовании цифровых инструментов, например, онлайн-банкинга, мобильных приложений, электронных сервисов и цифровых платформ. Раньше это было эпизодическое «объясни, как работает», но сегодня — непрерывный процесс, без которого сложно поддерживать полноценную жизнь.

И стереотип о том, что старшие люди «не хотят пользоваться технологиями», уже не работает. После пандемии многие активно перешли в онлайн, однако потребность в поддержке осталась.

Сложность технологий

Проблема не только в сложности, а в постоянных изменениях, таких как регулярные обновления, новые интерфейсы, изменения расположения кнопок и новые функции. Особенно это касается современных решений на базе искусственного интеллекта, которые могут менять интерфейс под пользователя. С одной стороны — это персонализация, с другой — «подвижная мишень», к которой сложно привыкнуть.

Специалисты называют это явление «innovation tax», или условный «налог на инновации». Каждое обновление заставляет человека заново учиться, перестраивать привычки и тратить больше когнитивных ресурсов. И если для младших пользователей это просто неудобство, то для старших — реальная нагрузка на память и внимание.

Реакция мозга на цифровые изменения

Чтобы ориентироваться в новых интерфейсах, мы используем так называемую способность к гибкому мышлению, чтобы решать новые задачи и адаптироваться. С возрастом эта способность естественно снижается, поэтому частые изменения интерфейса затрудняют пользование, знакомые действия становятся «новыми» и растет ощущение растерянности. Это не вопрос желания, а именно работы мозга.

Помощь с технологиями сегодня уже не просто «один раз объяснить», это регулярная поддержка, объяснения после каждого обновления и помощь в критических ситуациях.

Фактически, это новая форма заботы, которая становится такой же важной, как и традиционная помощь в быту.

Что может изменить ситуацию

Эксперты считают, что будущее за решениями, которые учитывают не только пользователя, но и того, кто помогает.

Инструменты с когнитивной доступностью. AI-помощники, которые помогают найти нужные функции, подсказки в реальном времени и упрощенные интерфейсы

Решения для родственников и помощников. Совместный доступ к банковским сервисам, возможность оставлять персонализированные инструкции и гибкая настройка доступа.

Важно, что такие инструменты должны быть разными для разных ситуаций.

Мир движется вперед и цифровые инструменты становятся все умнее. Но вместе с этим растет ответственность сделать их понятными для всех. Технологическая забота — уже не исключение, а новая реальность и главная задача будущего — не просто создавать инновации, а делать их доступными, стабильными и человечными. Ведь технологии должны не истощать, а помогать сохранять независимость и качество жизни в любом возрасте.