- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 34
- Время на прочтение
- 2 мин
Как приготовить фрикадельки с сыром — идея для уютного ужина
Сочные внутри, нежные снаружи и с тягучим сыром в середине, эти фрикадельки легко могут стать главным блюдом вашего домашнего меню.
В мире быстрых рецептов и полуфабрикатов особенно ценятся те блюда, которые готовятся просто, но на вкус как в ресторане. Фрикадельки — классика, знакомая с детства, но стоит добавить сыр и сливочный соус и она получает новое, современное звучание. На странице petrocook рассказали о рецепте, который сочетает простые ингредиенты и ресторанный результат. Идеально для ужина, когда хочется чего-то по-настоящему вкусного и комфортного.
Ингредиенты
- куриное филе
- 500 г
- ветчина
- 200 г
- сыр
- 200 г
- сливки
- 200 г
- сливочный сыр
- 1 ст. л
- яйца
- 1 шт.
- сухари
- 2 ст. л.
- соль
-
- перец
-
- специи
-
Приготовление
Куриное филе нарежьте на мелкие кусочки, а затем измельчите ножом до консистенции фарша.
Переложите в миску и добавьте соль и перец, любимые специи, яйцо и сухари.
Хорошо перемешайте до однородности.
Ветчину нарежьте на небольшие части, а сыр — кубиками.
Возьмите немного фарша, сформируйте шарик, внутрь положите кусочек ветчины и сыр.
Аккуратно заверните начинку внутрь и сформируйте ровную фрикадельку.
На разогретой сковороде с маслом обжарьте фрикадельки почти до готовности.
Достаньте фрикадельки, а в ту же сковородку добавьте сливки, сливочный сыр, соль и перец.
Тщательно перемешайте до однородности.
Верните фрикадельки обратно в сковороду и готовьте под крышкой еще несколько минут.
Подача
Идеальный вариант — картофельное пюре, которое прекрасно сочетается со сливочным соусом. Полейте блюдо соусом, в котором готовились фрикадельки и получите полноценный ужин.
Эти фрикадельки — пример того, как из базовых продуктов можно создать нечто особенное. Они сочетают знакомые вкусы с новым настроением и дарят тот самый ощутимый «домашний комфорт», которого часто не хватает в повседневности.
Этот рецепт, еще одно напоминание, что лучшая еда — та, которая готовится с простотой и удовольствием.