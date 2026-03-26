Рецепты
34
2 мин

Как приготовить фрикадельки с сыром — идея для уютного ужина

Сочные внутри, нежные снаружи и с тягучим сыром в середине, эти фрикадельки легко могут стать главным блюдом вашего домашнего меню.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
240 ккал
Фрикадельки с сыром tiktok.com/@petrocook

В мире быстрых рецептов и полуфабрикатов особенно ценятся те блюда, которые готовятся просто, но на вкус как в ресторане. Фрикадельки — классика, знакомая с детства, но стоит добавить сыр и сливочный соус и она получает новое, современное звучание. На странице petrocook рассказали о рецепте, который сочетает простые ингредиенты и ресторанный результат. Идеально для ужина, когда хочется чего-то по-настоящему вкусного и комфортного.

Ингредиенты

куриное филе
500 г
ветчина
200 г
сыр
200 г
сливки
200 г
сливочный сыр
1 ст. л
яйца
1 шт.
сухари
2 ст. л.
соль
перец
специи

Приготовление

  1. Куриное филе нарежьте на мелкие кусочки, а затем измельчите ножом до консистенции фарша.

  2. Переложите в миску и добавьте соль и перец, любимые специи, яйцо и сухари.

  3. Хорошо перемешайте до однородности.

  4. Ветчину нарежьте на небольшие части, а сыр — кубиками.

  5. Возьмите немного фарша, сформируйте шарик, внутрь положите кусочек ветчины и сыр.

  6. Аккуратно заверните начинку внутрь и сформируйте ровную фрикадельку.

  7. На разогретой сковороде с маслом обжарьте фрикадельки почти до готовности.

  8. Достаньте фрикадельки, а в ту же сковородку добавьте сливки, сливочный сыр, соль и перец.

  9. Тщательно перемешайте до однородности.

  10. Верните фрикадельки обратно в сковороду и готовьте под крышкой еще несколько минут.

Подача

Идеальный вариант — картофельное пюре, которое прекрасно сочетается со сливочным соусом. Полейте блюдо соусом, в котором готовились фрикадельки и получите полноценный ужин.

Эти фрикадельки — пример того, как из базовых продуктов можно создать нечто особенное. Они сочетают знакомые вкусы с новым настроением и дарят тот самый ощутимый «домашний комфорт», которого часто не хватает в повседневности.

Этот рецепт, еще одно напоминание, что лучшая еда — та, которая готовится с простотой и удовольствием.

