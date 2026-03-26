Фрикадельки с сыром tiktok.com/@petrocook

В мире быстрых рецептов и полуфабрикатов особенно ценятся те блюда, которые готовятся просто, но на вкус как в ресторане. Фрикадельки — классика, знакомая с детства, но стоит добавить сыр и сливочный соус и она получает новое, современное звучание. На странице petrocook рассказали о рецепте, который сочетает простые ингредиенты и ресторанный результат. Идеально для ужина, когда хочется чего-то по-настоящему вкусного и комфортного.

Ингредиенты куриное филе 500 г ветчина 200 г сыр 200 г сливки 200 г сливочный сыр 1 ст. л яйца 1 шт. сухари 2 ст. л. соль перец специи

Приготовление

Куриное филе нарежьте на мелкие кусочки, а затем измельчите ножом до консистенции фарша. Переложите в миску и добавьте соль и перец, любимые специи, яйцо и сухари. Хорошо перемешайте до однородности. Ветчину нарежьте на небольшие части, а сыр — кубиками. Возьмите немного фарша, сформируйте шарик, внутрь положите кусочек ветчины и сыр. Аккуратно заверните начинку внутрь и сформируйте ровную фрикадельку. На разогретой сковороде с маслом обжарьте фрикадельки почти до готовности. Достаньте фрикадельки, а в ту же сковородку добавьте сливки, сливочный сыр, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности. Верните фрикадельки обратно в сковороду и готовьте под крышкой еще несколько минут.

Подача

Идеальный вариант — картофельное пюре, которое прекрасно сочетается со сливочным соусом. Полейте блюдо соусом, в котором готовились фрикадельки и получите полноценный ужин.

Эти фрикадельки — пример того, как из базовых продуктов можно создать нечто особенное. Они сочетают знакомые вкусы с новым настроением и дарят тот самый ощутимый «домашний комфорт», которого часто не хватает в повседневности.

Этот рецепт, еще одно напоминание, что лучшая еда — та, которая готовится с простотой и удовольствием.