У незвичній сукні з принтом "горох": зірка "Русалоньки" знову вийшла на червону доріжку

Голлі Бейлі / © Associated Press

Акторка Голлі Бейлі, яка прославилася як «Русалонька» в екранізації Disney, презентувала новий фільм у Нью-Йорку. Дівчина зіграла у романтичній комедії під назвою «Ти, я і Тоскана».

На прем’єру Голлі прийшла у ефектній чорній сукні від американського бренду Christian Siriano, представленій у колекції весна-літо 2026. Вбрання обтискало фігуру дівчини і мало розкльошену спідницю, яку прикрашала блискуча тканина у принт горошок.

Така сама тканина повторювалася на ліфі сукні і прикрашала декольте. Також у вбрання були довгі рукави та скульптурні плечі. Образ акторка доповнила яскравим макіяжем та зачіскою із довгими дредами, які вклала так, щоб вони спадали наперед.

У фільмі Голлі зіграла із актором Реге-Жан Пейджем, який прославився завдяки ролі у серіалі «Бріджертони». Він для червоної доріжки обрав яскравий костюм винного кольору, який доповнив прикрасами, зокрема годинником та сережками.

Голлі Бейлі і Реге-Жан Пейдж / © Associated Press