Меріл Стріп та Енн Гетевей на прем’єрі "Диявол носить Prada 2" у Сеулі

Прем’єра другої частини відбудеться вже зовсім скоро, 30 квітня, тобто через 20 років після прем’єри оригінального фільму.

Меріл Стріп та Енн Гетевей / © Associated Press

Меріл Стріп та Енн Гетевей у межах промотуру до фільму «Диявол носить Prada 2» провели кілька насичених днів у Сеулі, де відвідали прес-конференцію до фільму, а також його презентацію.

Акторки просто сяяли, коли вийшли на публіку під час прем’єри і знову обрали чорно-червону кольорову гамму. Гетевей одягла ансамбль від Balenciaga з колекції осінь-зима 2026.

Лук акторки був виконаний зі шкіри і включав оверсайз бомбер з рукавами «летюча миша», а також спідницю-олівець. Цей образ вона доповнила чорними туфлями на підборах та прикрасами від відомого ювелірного бренду Bvlgari, який славиться своїми коштовностями у вигляді змій.

Також Енн зібрала волосся у високий хвіст, а її макіяж був дуже ніжним.

Меріл же обрала комплект Céline з класичними штанами і блузою з креативним рукавом-накидкою. На талії у неї був широкий чорний пояс зі шкіри, який підкреслював фігуру.

Також у образі Меріл був цікавий і ледь помітний акцент — великий золотий ґудзик на плечі.

Під час заходу зібрався великий натовп і акторки фотографувались з фанами, роздавали автографи та записували відео.

Також у Південній Кореї акторки відвідали прес-конференцію, на якій продемонстрували інші луки. Захід також був присвячений фиходу продовження фільму «Диявол носить Prada».

