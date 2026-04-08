- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 64
- Час на прочитання
- 2 хв
Меріл Стріп та Енн Гетевей на прем’єрі "Диявол носить Prada 2" у Сеулі
Прем’єра другої частини відбудеться вже зовсім скоро, 30 квітня, тобто через 20 років після прем’єри оригінального фільму.
Меріл Стріп та Енн Гетевей у межах промотуру до фільму «Диявол носить Prada 2» провели кілька насичених днів у Сеулі, де відвідали прес-конференцію до фільму, а також його презентацію.
Акторки просто сяяли, коли вийшли на публіку під час прем’єри і знову обрали чорно-червону кольорову гамму. Гетевей одягла ансамбль від Balenciaga з колекції осінь-зима 2026.
Лук акторки був виконаний зі шкіри і включав оверсайз бомбер з рукавами «летюча миша», а також спідницю-олівець. Цей образ вона доповнила чорними туфлями на підборах та прикрасами від відомого ювелірного бренду Bvlgari, який славиться своїми коштовностями у вигляді змій.
Також Енн зібрала волосся у високий хвіст, а її макіяж був дуже ніжним.
Меріл же обрала комплект Céline з класичними штанами і блузою з креативним рукавом-накидкою. На талії у неї був широкий чорний пояс зі шкіри, який підкреслював фігуру.
Також у образі Меріл був цікавий і ледь помітний акцент — великий золотий ґудзик на плечі.
Під час заходу зібрався великий натовп і акторки фотографувались з фанами, роздавали автографи та записували відео.
Також у Південній Кореї акторки відвідали прес-конференцію, на якій продемонстрували інші луки. Захід також був присвячений фиходу продовження фільму «Диявол носить Prada».