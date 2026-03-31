Енн Гетевей тонко натякнула на фільм "Диявол носить Prada" лише одним акцентом луку

Енн Гетевей розпочала престур до фільму «Диявол носить Prada 2» і кумедно натякнула на перший фільм лише однією деталлю — принтом на своїй футболці.

Акторка опублікувала в Instagram відео і на ньому якому була одягнена в чорну футболку оверсайз на якій зображений великий блакитний квадрат і напис CERÚLEO DWP2-010526 («ceruleo» — італійське слово, що означає «блакитний»).

Енн Гетевей

Ця футболка є відсиланням до культового моменту з оригінального фільму 2006 року, в якому головний редактор журналу Runway Міранда Прістлі, яку грає Меріл Стріп, дорікнула своїй новій асистентці Енді (Гетевей) за те, що вона одягла блакитний светр, не знаючи історії цього виробу.

«Ти думаєш, що це тебе не стосується? Ти відкриваєш шафу й обираєш, не знаю, той безформний синій светр, наприклад, бо хочеш показати світу, що ти надто серйозно до себе ставишся, щоб перейматися тим, що вдягнути. Але ти не знаєш, що цей светр не просто синій. Це не бірюзовий. Не лазуровий. Це насправді церулеан. І ти також безтурботно не усвідомлюєш, що у 2002 році Оскар де ла Рента зробив колекцію церулеанових суконь. А потім, здається, Ів Сен-Лоран показав церулеанові військові жакети […] А потім церулеан швидко з’явився в колекціях восьми різних дизайнерів. А далі він потрапив до універмагыв, а потім скотився до якогось сумного, повсякденного відділу, де ти, без сумніву, витягда його з кошика зі знижками. Проте цей синій колір — це мільйони доларів і безліч робочих місць. І це навіть трохи смішно, як ти думаєш, що зробила вибір, який звільняє тебе від індустрії моди, тоді як насправді ти носиш светр, який обрали для тебе люди в цій кімнаті з купи «речей», — каже персонажка Меріл і таким чином пояснює так званий «ефект просочування».

Ще один натяк на блакитний светр відбувся, коли акторка поділилась відео в TikTok, яке відтворювало початок першої частини фільму 2006 року.