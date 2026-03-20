Енн Гетевей показала, як їй зробили «підтяжку» обличчя перед «Оскаром»

Енн Гетевей / © Associated Press

43-річна американська акторка Енн Гетевей опублікувала у своєму Instagram залаштункове відео підготовки до однієї з найочікуваніших подій у світі кіно. Зірку на «Оскар» збирали кілька людей — візажист, декілька стилістів із волосся, а також майстер, який їй робив манікюр.

Особливий інтерес у глядачів викликав невеличкий б’юті-лайфхак для «підтягнутого» обличчя від перукаря акторки. Він заплів акторці дві тоненькі кіски на скронях, натягнув їх і закріпив на потилиці, що створило ефект ліфтингу без жодних інвазивних процедур. «Мій секрет. І ви маєте набагато більш виспаний вигляд», — пожартувала Гетевей.

Енн Гетевей заплели дві кіски біля скронь / © Інстаграм Енн Гетевей

Нагадаємо, на червону доріжку «Оскара» Енн Гетевей вийшла в сукні без бретелей з квітковим принтом від Valentino з кутюрної колекції сезону весна-літо 2026. Вбрання доповнював широкий пояс на талії та високі чорні рукавички і шлейф ззаду.

Однак багатьох користувачів Мережі найбільше привернуло «нове» обличчя Гетевей. Дехто звинуватив її у зловживанні ін’єкціями ботокса. Однак частина прихильників, навпаки, встала на захист акторки, зазначивши, що подібний ефект цілком може бути результатом грамотного макіяжу, освітлення і тих самих б’юті-прийомів, які продемонстрували у відео.