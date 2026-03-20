ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
233
Час на прочитання
1 хв

Енн Гетевей показала, як їй зробили «підтяжку» обличчя перед «Оскаром»

Перукар зірки поділився цікавим лайфхаком.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Енн Гетевей

Енн Гетевей / © Associated Press

43-річна американська акторка Енн Гетевей опублікувала у своєму Instagram залаштункове відео підготовки до однієї з найочікуваніших подій у світі кіно. Зірку на «Оскар» збирали кілька людей — візажист, декілька стилістів із волосся, а також майстер, який їй робив манікюр.

Особливий інтерес у глядачів викликав невеличкий б’юті-лайфхак для «підтягнутого» обличчя від перукаря акторки. Він заплів акторці дві тоненькі кіски на скронях, натягнув їх і закріпив на потилиці, що створило ефект ліфтингу без жодних інвазивних процедур. «Мій секрет. І ви маєте набагато більш виспаний вигляд», — пожартувала Гетевей.

Енн Гетевей заплели дві кіски біля скронь / © Інстаграм Енн Гетевей

Нагадаємо, на червону доріжку «Оскара» Енн Гетевей вийшла в сукні без бретелей з квітковим принтом від Valentino з кутюрної колекції сезону весна-літо 2026. Вбрання доповнював широкий пояс на талії та високі чорні рукавички і шлейф ззаду.

Однак багатьох користувачів Мережі найбільше привернуло «нове» обличчя Гетевей. Дехто звинуватив її у зловживанні ін’єкціями ботокса. Однак частина прихильників, навпаки, встала на захист акторки, зазначивши, що подібний ефект цілком може бути результатом грамотного макіяжу, освітлення і тих самих б’юті-прийомів, які продемонстрували у відео.

Образи акторки Енн Гетевей (19 фото)

Дата публікації
Кількість переглядів
233
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie