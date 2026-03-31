81-річний батько Меган Маркл закрутив роман із молодою медсестрою: який вона має вигляд

81-річний батько Меган Маркл нещодавно розповів про свої нові стосунки з 46-річною медсестрою Ріо Канедо. Пара познайомилася у грудні 2025 року після того, як йому ампутували ногу на Філіппінах.

"Я ніколи не очікував, що в моєму віці знову знайду радість і щастя", - сказав він, цитує його слова журнал People. «Я відчував себе занедбаним і сумним стільки років, але тепер я знову насолоджуюся життям. Після стільки важких часів я почуваюся по-справжньому щасливим, що знайшов особливу людину, яка так добре про мене піклується».

"Недоброзичливці ненавидітимуть мене, але, чесно кажучи, мені начхати", - сказав він. «Життя дане для того, щоб жити. Немає нічого важливішого за кохання в житті», — сказав Маркл, коментуючи стосунки з жінкою, яка майже вдвічі його молодша.

Медсестра також прокоментувала роман, сказавши: «Я трохи хвилювалася, бо хтось сказав мені, що він має репутацію сварливої людини. Але я почала з ним працювати, і він виявився справжнім джентльменом, доброю і веселою людиною. Я не знала, хто він, коли познайомилась із ним. Тут, на Філіппінах, Меган та Гаррі не є чимось особливим».

Видання The Daily Mail поділилося фото пари. Канедо є матір'ю двох дорослих дітей.