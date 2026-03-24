У вишуканій червоній сукні з тафти: Енн Гетевей зачарувала вечірнім образом від відомого бренду

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей прибула до Італії, щоб відвідати захід відомого ювелірного бренду Bvlgari, амбасадором якого вона є. Акторка обрала для появи перед фотографами вишукану червону сукню від Модного дому Valentino, виконану з тафти.

У вбрання були широкі рукави та спідниця, а спереду його прикрашало V-подібне декольте. Спідниця була широкою і пишною, а також мала шлейф. Образ Енн був лаконічним, але яскравим, а доповнила воно його оригінальними коштовностями — золотаво-срібним клатчем у вигляді віяла від Bvlgari під назвою Divas' Dream Ginkgo, який інкрустований кристалами, а також кольє на шиї Emerald Strata з кольоровими каменями.

Ця поява акторки стала першою після того як вона сяяла на церемонії «Оскар». Енн Гетевей тоді просто приголомшила публіку чорною сукнею у квіти, яка також була від Valentino з колекції весна-літо 2026.

Енн Гетевей / © Associated Press