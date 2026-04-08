Енн Гетевей прийшла на презентацію "Диявол носить Prada 2" у топі з цікавими рукавами

Зірка фільму вирішила здивувати вибором вбрання і здається у неї це вийшло.

Актори фільму «Диявол носить Prada» розпочали промотур присвячений продовженню цієї культової екранізації, яка вийде на екрани через 20 років після релізу оригінального фільму. До головних ролей знову повернуться акторки Енн Гетевей та Меріл Стріп, які вже вирушили у Сеул, де відбулася одна з прес-конференцій до фільму.

Та якщо Стріп вийшла на публіку в елегантному червоному костюмі з жакетом та штанами від Prada, то Гетевей обрала образ від бренду Vaquera з колекції весна-літо 2026.

Топ мав відкриті плечі та спину і корсет, який щільно сидів на талії, а також дуже пишні рукави зі складками, що робили це вбрання дійсно оригінальним.

Енн поєднана топ з чорними шкіряними штанами з карманами спереду та оригінальними туфлями. Волосся акторка зібрала у високу зачіску і доповнила лук прикрасами від бренду Bvlgari.

Нагадаємо, що прем’єра фільму «Диявол носить Prada 2» відбудеться вже 30 квітня цього року, тобто через 20 років після прем’єри першої частини. Знімання фільму відбувались переважно у Нью-Йорку і очікується, що у продовженні, окрам Гетевей, ми знову побачимо улюблених акторів: Меріл Стріп, Емілі Блант і Стенлі Туччі.

