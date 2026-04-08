18-річний онук королеви Єлизавети почав носити аксесуар, як у свого дядька-короля
Молодий представник королівської родини підхопив давню сімейну традицію.
Принц Едвард — молодший брат короля Чарльза III — схоже надихнув свого сина-підлітка Джеймса на цікаву сімейну традицію — носити золотий перстень на мізинці.
Перстень-печатку хлопець почав носити ще кілька років тому, але оскільки рідко з’являється на публіці, роздивитись прикрасу на його пальці можна не завжди. Цього року Джеймс разом з родиною відвідав великодню службу, яка у вірян західного обряду припала на 5 квітня, і на його мізинці був цей золотий аксесуар.
18-річний хлопець тепер як його дядько-король і батько-принц носить перстень постійно.
Ймовірно, він у нього десь від 2024 року, що свідчить про те, що перстень, можливо, подарували йому на честь ювілейного 16-річчя.
Поки що роздивитись детально гравіювання на перстні Джеймса не вдалося, але можливо, на ньому вигравіювані ініціали хлопця або сімейний герб, адже на персні його батька вигравіювано літеру «Е», увінчану короною, а на персні короля Чарльза — герб принца Уельського на якому зображені три білих страусиних пір’їни, що виходять із золотої корони, а також стрічка з написом Ich dien, який перекладається з німецької як «Я служу».
До речі, печатка Чарльза — це сімейна реліквія, і раніше її носив його дядько, герцог Віндзорський. Це єдина ювелірна прикраса, яку він постійно носить від 1970-х років.