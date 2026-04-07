Курс валют на 8 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 8 квітня. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 9 копійок і становить 43,49 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 5 копійок) та злотого (впав на 3 копійки).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 43,49 (-9 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,27 (-5 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,76 (-3 коп.)

Як ми писали, впродовж тижня 6–12 квітня валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним завдяки контролю з боку НБУ. При цьому на курс впливатиме так званий «великодній фактор», тому що перед святами українці частіше продають валюту. Це може тимчасово знизити курс долара на готівковому ринку. За прогнозом банкіра Тараса Лєсового, долар на міжбанку становитиме 43,7–44,25 грн, євро — 49,5–52 грн, готівковий долар — 43,5–44,5 грн, готівковий євро — 50,5–52 грн. Короткостроково курс купівлі долара може просісти до 43,5–43,75 грн, але це не стане новим трендом. Загалом очікуються незначні коливання — у межах 1–1,5% за тиждень.