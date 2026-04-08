У шкіряному жакеті і на високих підборах: Бріжит Макрон в образі від Louis Vuitton з’явилася на заході
Перша леді Франції, як завжди, мала стильний вигляд.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон у межах робочого візиту до Південної Кореї відвідали урочисте відкриття Центру Помпіду Hanwha у Сеулі.
Там перша леді постала у шкіряному темно-синьому жакеті з великими накладними кишенями і ґудзиками з логотипом її улюбленого бренду Louis Vuitton. На ній також були чорна блузка і чорні прямі штани зі стрілками. Навколо шиї вона зав’язала чорний шарф.
Аутфіт Бріжит доповнила чорними ботильонами на високих платформах і підборах. У неї була елегантна зачіска, макіяж смокі-айс, діамантові сережки у вухах і діамантова каблучка на руці.
Нагадаємо, Бріжит Макрон на зустрічі з президентським подружжям Південної Кореї постала у темно-синьому вбранні, яке складалося з плісованої спідниці міді та асиметричного жакета без коміра.