Без білизни: Олена Світлицька у пікантному образі з’явилася на прем’єрі українського фільму "Скамер"
Акторка обрала для своєї появи чорне вбрання з прозорими і мереживними вставками.
Олена Світлицька стала гостею галапрем’єри молодіжної кримінальної драми «Скамер» від режисера Дмитра Єфремова, яка відбулася днями у кінотеатрі «Оскар».
Акторка з’явилася на заході в ефектному образі. На ній була чорна обтисла сукня максі з довгими рукавами і високим коміром, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.
По боках вбрання було прикрашене мереживом і мало прозорі вставки, крізь які не було видно білизни, що додало її луку пікантності.
Аутфіт Олена доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках. У неї було ідеально рівне укладання, ніжний макіяж і молочний манікюр. Золоті прикраси на руках завершили образ акторки.
Про фільм:
«Скамер» — це історія про двох братів із Дніпра, які до повномасштабної війни працювали у сфері скаму, а після її початку один із них вирішує використати свої навички проти ворога. Це фільм про вибір, який може стати доленосним, і про відповідальність, що завжди йде за ним.
Фільм «Скамер» вже у національному прокаті.