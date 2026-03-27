- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 119
- Время на прочтение
- 1 мин
Без белья: Елена Светлицкая в пикантном образе появилась на премьере украинского фильма "Скамер"
Актриса выбрала для своего появления черный наряд с прозрачными и кружевными вставками.
Елена Светлицкая стала гостьей гала-премьеры молодежной криминальной драмы «Скамер» от режиссера Дмитрия Ефремова, которая состоялась на днях в кинотеатре «Оскар».
Актриса появилась на мероприятии в эффектном образе. На ней было черное облегающее платье макси с длинными рукавами и высоким воротником, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру.
По бокам наряд был украшен кружевом и имел прозрачные вставки, сквозь которые не было видно белья, что добавило ее луку пикантности.
Аутфит Елена дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках. У нее была идеально ровная укладка, нежный макияж и молочный маникюр. Золотые украшения на руках завершили образ актрисы.
О фильме:
«Скамер» — это история о двух братьях из Днепра, которые до полномасштабной войны работали в сфере скама, а после ее начала один из них решает использовать свои навыки против врага. Это фильм о выборе, который может стать судьбоносным, и об ответственности, которая всегда следует за ним.
Фильм «Скамер» уже в национальном прокате.