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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
222
Час на прочитання
2 хв

Як випадкова знахідка у коморі стала родзинкою образу королеви Єлизавети II на Аскоті

Підготовка образів Єлизавети II вимагала не лише бездоганного смаку й уваги до деталей, а й неабиякої винахідливості. Одного разу завершальним елементом вбрання королеви ставала зовсім несподівана знахідка.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Королева Єлизавета II

Королева Єлизавета II / © Getty Images

Про один із таких випадків розповіла Анджела Келлі — стилістка, особиста асистентка та старша костюмерка королеви — у своїй книжці The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe.

2017 року Келлі разом із командою готувала вбрання Єлизавети II для знаменитих Аскотських кінних перегонів. Для сукні вона знайшла чудову шовкову тканину з квітковим візерунком. Спочатку Келлі вирішила, що зображені на тканині квіти — це тюльпани, але годом з’ясувалося, що насправді це рябчики шахові. Саме рожево-червоний відтінок квітів підказав колір пальта та капелюшка, які мали доповнювати сукню королеви.

Королева Єлизавета II, 2017 рік / © Getty Images

Королева Єлизавета II, 2017 рік / © Getty Images

За словами Келлі, золотий колір для пальта був би недоречним для денного заходу, оскільки вбрання могло б виглядати надто святково. Натомість рожевий відтінок мав створити гармонійніший образ. Коли ж сукня та пальто були майже готові, залишилося вирішити, як прикрасити капелюшок — центральний елемент образу. Спочатку Келлі розглядала можливість вирізати квіти з тієї самої шовкової тканини, з якої пошила сукню, й використати їх як аплікацію, проте ця ідея здалася їй недостатньо цікавою.

Королева Єлизавета II, 2017 рік / © Getty Images

Королева Єлизавета II, 2017 рік / © Getty Images

Рішення знайшлося абсолютно випадково — Келлі одного разу зайшла до комори Її Величності, коли шукала одного з працівників палацу. У приміщенні вона побачила невеликий горщик із штучними шовковими рябчиками — точнісінько такого самого кольору, як вбрання, яке готувала для Єлизавети II. Знахідка виявилася ідеальною і ті квіти просто очистили від пилу й використали для оздоблення капелюшка. За словами Келлі, саме така невелика деталь допомогла об’єднати весь образ.

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