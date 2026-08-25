Как случайная находка в кладовой стала изюминкой образа королевы Елизаветы II на Аскоте

Королева Елизавета II / © Getty Images

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Об одном из таких случаев рассказала Анджела Келли— стилистка, личная помощница и старшая костюмерша королевы — в своей книге «The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe».

В 2017 году Келли вместе с командой готовила наряд для Елизаветы II к знаменитым Аскотским скачкам. Для платья она нашла великолепную шелковую ткань с цветочным узором. Сначала Келли решила, что изображённые на ткани цветы — это тюльпаны, но позже выяснилось, что на самом деле это рябчики шахматные. Именно розово-красный оттенок цветов подсказал цвет пальто и шляпки, которые должны были дополнять платье королевы.

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Королева Елизавета II, 2017 год / © Getty Images

По словам Келли, золотой цвет для пальто был бы неуместен для дневного мероприятия, поскольку наряд мог бы выглядеть слишком празднично. Зато розовый оттенок должен был создать более гармоничный образ. Когда же платье и пальто были почти готовы, осталось решить, как украсить шляпку — центральный элемент образа. Сначала Келли рассматривала возможность вырезать цветы из той же шелковой ткани, из которой сшила платье, и использовать их в качестве аппликации, однако эта идея показалась ей недостаточно интересной.

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Королева Елизавета II, 2017 год / © Getty Images

Решение нашлось совершенно случайно — Келли однажды зашла в кладовую Ее Величества, когда искала одного из сотрудников дворца. В помещении она увидела небольшой горшок с искусственными шелковыми рябчиками — точно такого же цвета, как наряд, который она готовила для Елизаветы II. Находка оказалась идеальной, и эти цветы просто очистили от пыли и использовали для украшения шляпки. По словам Келли, именно такая небольшая деталь помогла объединить весь образ.

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