Субсидію можуть забрати через одну покупку: що варто знати українцям

За що можуть зняти субсидію

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Чимала кількість українців хоче отримати субсидію на комунальні послуги. Та на знижку від держави мають право не всі українці. Наприклад, якщо ви нещодавно придбали нове майно, у субсидії вам відмовлять. Розповідаємо, які ще є підстави для того, аби субсидію не призначили.

Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду України.

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Субсидію можуть забрати через нове майно: що потрібно знати

Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області підготувало докладні роз’яснення щодо субсидій, адже українці мають багато питань щодо їхнього призначення.

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Субсидію призначають тим, чиї доходи не дозволяють самостійно покривати рахунки за комунальні послуги, незалежно від того, чи є одержувач громадянином України, іноземцем чи особою без громадянства. Проте на шляху до знижки на комунальні послуги є чимало підводних каменів.

Житлова субсидія не призначається людям, якщо загальна площа їхньої квартири перевищує 130 кв. метрів або будинку — 230 кв. метрів, а також за наявності кількох автомобілів чи свіжої машини віком до п’яти років.

Держава уважно стежить і за фінансовою активністю: відмова світить тим, хто протягом року здійснював дорогі покупки, купував валюту чи банківські метали на суму понад 50 тис. гривень, тримає на депозитах понад 100 тис. гривень або володіє кількома об’єктами нерухомості.

Крім того, перешкодою стане відсутність офіційних доходів у працездатних членів родини, борги за аліментами чи комунальні заборгованості понад три місяці, що перевищують 680 гривень.

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Також підставою для ненадання субсидії є тривале перебування за кордоном чи неоплачені попередні переплати субсидій.

У розрахунок загального доходу домогосподарства беруться найрізноманітніші надходження — від продажу майна чи оренди до офіційних зарплат та задекларованих сум. Отримавши допомогу, громадяни мають бути максимально пильними, адже закон зобов’язує повідомляти їх про будь-які зміни в житті родини.

Наприклад, повідомляти ПФУ потрібно про такі зміни у родині, якщо ви отримуєте субсидію:

склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, їх соціальний статус;

перелік отримуваних послуг;

зміна виконавця послуг;

здійснення одноразової покупки, придбання або набуття права власності на майно, вартість якого перевищує 100 тисяч гривень, а також здійснення на цю суму платежів, що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби, крім об’єктів спадщини та дарування;

внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації;

благодійну діяльність у сплаті коштів;

надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позики;

набуття права власності на транспортні засоби (крім мопеда і причепа), житлові приміщення в місті або в селищах міського типу;

здійснення операцій з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. гривень.

Чи позбавляють субсидії за борги за комуналку

Нагадаємо, що наявність комунальних боргів не завжди є перешкодою для призначення державної субсидії. Допомогу не призначають лише у випадках, коли прострочення перевищує три місяці, а сума боргу становить понад 680 гривень.

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Крім того, борг за одну комунальну послугу не позбавляє права на отримання субсидії для інших послуг, за якими заборгованість відсутня.

Водночас ПФУ може призначити субсидію навіть за наявності боргів, якщо споживач уклав договір про їх реструктуризацію або документально підтвердив сплату. Також право на допомогу зберігається у разі оскарження заборгованості в суді за наявності відповідної ухвали про відкриття провадження. Окремі правила передбачені для внутрішньо переміщених осіб: під час оформлення допомоги не враховуються борги, які утворилися до моменту отримання довідки ВПО, якщо людина проживає в житлі без договору оренди.

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