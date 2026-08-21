Це було не просто вбрання: які таємні символи ховалися в образах Єлизавети II

Королева Єлизавета II / © Getty Images

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Про це розповіла Анджела Келлі, стилістка та особиста асистентка королеви Єлизавети II, у своїй книжці The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe. У ній вона згадує, як створювала вбрання для королівських турів і важливих державних подій.

Кленове листя

Під час королівського туру Канадою у 2010 році Єлизавета II та принц Філіп мали відвідати державний банкет у Торонто з нагоди Дня Канади. Для цієї події Анджела Келлі вирішила створити сукню, яка була б своєрідною даниною поваги країні, тому дизайнерка обрала білу сукню, а головним декоративним елементом зробила кленове листя — найвідоміший символ країни.

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Особливу увагу вона приділила деталям: кожен кленовий листок мав одинадцять загострених кінчиків, як і справжній канадський символ. Аплікацію прикрасили кристалами Swarovski, які мали підкреслити простоту білого вбрання.

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Королева Єлизавета II / © Getty Images

Напередодні банкету Келлі навіть організувала для представників британської преси можливість побачити сукню та сфотографувати її до появи у ній королеви на офіційному заході.

Коли наступного вечора Єлизавета II з’явилася в сукні з кленовим листям на державному банкеті, образ викликав справжній захват. Особливо журналісти відзначали увагу до деталей — зокрема правильну кількість «зубців» на кожному листку.

Королева Єлизавета II / © Getty Images

Вишивка мікмаків

Ще один образ для канадського туру 2010 року був натхненний традиціями корінного народу мікмаків, яких називають «Людьми світанку».

Під час попередньої поїздки до Галіфакса Келлі зустрілася з представниками громади та їхнім вождем. Вона зацікавилася традиційним одягом мікмаків, щедро оздобленим складною бісерною вишивкою.

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Королева Єлизавета II / © Getty Images

Саме ця майстерність надихнула її на створення нового вбрання для Королеви. Для жакета й спідниці вона обрала тканину канарково-жовтого кольору, але хотіла додати до образу елемент, який би відсилав до культури та традицій мікмаків.

Келлі попросила представників народу створити оздоблення для коміра та манжетів. Вона залишила їм повну свободу у виборі дизайну та кольорів бісеру, наголошуючи, що для неї буде честю використати їхню багатовікову традицію у власному творінні. Коли готові комір і манжети надійшли до Лондона, Келлі була вражена майстерністю роботи.

Королева Єлизавета II / © Getty Images

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