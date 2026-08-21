- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 95
- Час на прочитання
- 2 хв
Майже босоніж: Маргарет Квеллі здивувала на прем'єрі незвичайним взуттям з голими стопами
Акторка з’явилася на заході у пів сандалях від Chanel.
Маргарет Квеллі відвідала прем’єру постапокаліптичного трилера «Сузір’я великого пса» у Лондоні, в якому вона зіграла.
На заході акторка з’явилася в образі total black з колекції Chanel Resort 2027. На ній була довга напівпрозора сукня з глибоким V-подібним декольте. Вбрання було прикрашене численними круглими аплікаціями, які створювали фактурний ефект, а на рукавах і подолі переходили у рухливу торочку. Напівпрозора тканина додала луку пікантності.
Утім, найбільше уваги привернуло незвичайне взуття зірки. На Квеллі були оригінальні чорні пів сандалі Chanel, які складалися із закритої п’ятки і тонких шнурків, зав’язаних на щиколотках.
Передня частина стоп і пальці залишалися повністю відкритими, тому з певного ракурсу здавалося, ніби акторка прийшла на прем’єру босоніж. Зовнішню частину взуття прикрашав золотий логотип французького Модного дому.
Маргарет доповнила лук чорними педикюром і манікюром, а також лаконічною каблучкою з діамантами. Її довге темне волосся було розпущене й укладене з проділом посередині. У макіяжі акторка зробила акцент на очах за допомогою чорних стрілок, а губи підкреслила темно-бежевою помадою.
На фотоколі Квеллі також позувала разом із партнером за фільмом Джейкобом Елорді.
Режисером стрічки «Сузір’я Великого Пса» став Рідлі Скотт, відомий за фільмами «Гладіатор» і «Марсіянин». Крім Квеллі та Елорді, у трилері знялися Джош Бролін, Ґай Пірс, Бенедикт Вонґ та інші актори.
Події картини розгортаються у жорстокому постапокаліптичному світі. Молодий пілот Гіґ разом із військовим фахівцем із виживання Бенґлі облаштовує надійне, але ізольоване укриття. Їхнє життя змінюється після появи загадкового радіосигналу, який спонукає Гіґа вирушити в небезпечну подорож у пошуках інших людей, надії та людяності.
В український прокат фільм «Сузір’я Великого Пса» вийде 27 серпня.