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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
95
Час на прочитання
2 хв

Майже босоніж: Маргарет Квеллі здивувала на прем'єрі незвичайним взуттям з голими стопами

Акторка з’явилася на заході у пів сандалях від Chanel.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Маргарет Квеллі

Маргарет Квеллі / © Associated Press

Маргарет Квеллі відвідала прем’єру постапокаліптичного трилера «Сузір’я великого пса» у Лондоні, в якому вона зіграла.

Маргарет Квеллі / © Associated Press

Маргарет Квеллі / © Associated Press

На заході акторка з’явилася в образі total black з колекції Chanel Resort 2027. На ній була довга напівпрозора сукня з глибоким V-подібним декольте. Вбрання було прикрашене численними круглими аплікаціями, які створювали фактурний ефект, а на рукавах і подолі переходили у рухливу торочку. Напівпрозора тканина додала луку пікантності.

Маргарет Квеллі / © Associated Press

Маргарет Квеллі / © Associated Press

Утім, найбільше уваги привернуло незвичайне взуття зірки. На Квеллі були оригінальні чорні пів сандалі Chanel, які складалися із закритої п’ятки і тонких шнурків, зав’язаних на щиколотках.

Маргарет Квеллі / © Associated Press

Маргарет Квеллі / © Associated Press

Передня частина стоп і пальці залишалися повністю відкритими, тому з певного ракурсу здавалося, ніби акторка прийшла на прем’єру босоніж. Зовнішню частину взуття прикрашав золотий логотип французького Модного дому.

Маргарет Квеллі / © Associated Press

Маргарет Квеллі / © Associated Press

Маргарет Квеллі / © Associated Press

Маргарет Квеллі / © Associated Press

Маргарет доповнила лук чорними педикюром і манікюром, а також лаконічною каблучкою з діамантами. Її довге темне волосся було розпущене й укладене з проділом посередині. У макіяжі акторка зробила акцент на очах за допомогою чорних стрілок, а губи підкреслила темно-бежевою помадою.

Маргарет Квеллі / © Associated Press

Маргарет Квеллі / © Associated Press

На фотоколі Квеллі також позувала разом із партнером за фільмом Джейкобом Елорді.

Джейкоб Елорді і Маргарет Квеллі / © Associated Press

Джейкоб Елорді і Маргарет Квеллі / © Associated Press

Режисером стрічки «Сузір’я Великого Пса» став Рідлі Скотт, відомий за фільмами «Гладіатор» і «Марсіянин». Крім Квеллі та Елорді, у трилері знялися Джош Бролін, Ґай Пірс, Бенедикт Вонґ та інші актори.

Події картини розгортаються у жорстокому постапокаліптичному світі. Молодий пілот Гіґ разом із військовим фахівцем із виживання Бенґлі облаштовує надійне, але ізольоване укриття. Їхнє життя змінюється після появи загадкового радіосигналу, який спонукає Гіґа вирушити в небезпечну подорож у пошуках інших людей, надії та людяності.

В український прокат фільм «Сузір’я Великого Пса» вийде 27 серпня.

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